Torunumun sigortalı olması etik değil

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, torununun 10 aylıkken bir firmada 2 gün çalışmış gibi gösterilerek sigorta girişinin yaptırıldığı iddiasını doğrulayarak, “İstanbullulara söz verdik ‘Her zaman doğruları söyleyeceğim’ diye. Etik olarak doğru değil. Yapılan yanlış” dedi



Seçim çalışmalarına devam eden Kılıçdaroğlu dün Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni (TİM) ziyaret ederek projelerini anlattı. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin dün bir gazetede yayımlanan haberi hatırlatarak, “Torununuzun sahte sigortalı olduğu ortaya çıktı. Bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusu üzerine şöyle dedi:



“Doğru değil. Hiç endişeniz olmasın. İstanbullulara söz verdik ‘Her zaman doğruları söyleyeceğim’ diye. Etik olarak doğru değil. Yapılan yanlış. Ama bu benim torunumu sevme hakkımı elimden almaz.”







