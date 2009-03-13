T24 LogoT24 Logo
Politika

Torunumun sigortalı olması etik değil

CHP’li Kılıçdaroğlu: Torunumun bir firmada 2 gün çalışmış gibi gösterilerek sigorta girişi yapılması doğru, ancak bu etik olarak yanlış

13 Mart 2009 02:00

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, torununun 10 aylıkken bir firmada 2 gün çalışmış gibi gösterilerek sigorta girişinin yaptırıldığı iddiasını doğrulayarak, “İstanbullulara söz verdik ‘Her zaman doğruları söyleyeceğim’ diye. Etik olarak doğru değil. Yapılan yanlış” dedi

Seçim çalışmalarına devam eden Kılıçdaroğlu dün Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni (TİM) ziyaret ederek projelerini anlattı. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin dün bir gazetede yayımlanan haberi hatırlatarak, “Torununuzun sahte sigortalı olduğu ortaya çıktı. Bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Doğru değil. Hiç endişeniz olmasın. İstanbullulara söz verdik ‘Her zaman doğruları söyleyeceğim’ diye. Etik olarak doğru değil. Yapılan yanlış. Ama bu benim torunumu sevme hakkımı elimden almaz.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24