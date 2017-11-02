"Torunum 10 yaşından beri istismara uğruyor, sesimiz olun"

Ankara’da yaşayan 15 yaşındaki K.K’nin 5 yıldır üvey babasının, bir kez de üvey amcasının istismarına uğradığı öne sürüldü. K.K.'nin anneannesi, torununun kendisine her şeyi anlattığını ifade ederek, "Sesimiz olun" dedi.

Ekmek ve Gül’den Yasemin Öztürk'ün haberine göre, şimdi 15 yaşında olan K.K., yaşadığı istismarı, anneannesine anlattı. K’ye “Sürekli kitap aldırıyorsun, senin kitaplarına para yetiştiremiyorum, haftada bir kitap alalım” dediğini anlatan anneanne, K’nin kendisine ağlayarak, “Ben kitaplara sığınıyorum. Ne yaşadığımı bilmiyorsun” diye karşılık verdiğini söyledi. Israrlı soruları üzerine K’nin her şeyi anlattığını söyleyen anneanne, “Çocuk ilkokuldayken hep bende kalmak istiyordu, hafta sonları yanıma alıyordum. Olayı öğrenince K’yi hemen yanıma aldım, benimle birlikte kalıyor. Kızımla konuşmadan önce K’nin dayıları ile konuştum, sonra hep birlikte kızımla konuştuk. Kızım, olayı kesinlikle kabul etmek istemedi. Aradan 6 ay kadar süre geçti, olayı hâlâ kabullenmedi” şeklinde konuştu.

Üvey amca da istismarda bulunmuş

Anneanne, üvey babanın kardeşinin de torununa cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak, “Yazın tatile gittiklerinde üvey amca denizde çocuğu sıkıştırmış, istismarda bulunmuş. K. bunları anlatınca kanım dondu. Üvey baba yetmedi, üvey amca da istismarda bulunmuş” dedi.

Annenin “K. doğru konuşmuyor, kocam böyle bir şey yapmaz” dediğini aktaran anneanne, kızının, torunu K’ye “Karakola başvurursanız seni yetiştirme yurduna koyarlar, artık sana harçlık veremem. Ben çalışmıyorum, suçladığın adamın parasını sana veremem” dediğini ve şikayetinden vazgeçirmeye çalıştığını belirtti.

Çocukları küçükken eşinden ayrıldığını, kızının babasız büyüdüğünü ifade eden anneanne kızının geçmişten beri psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Kızımın psikolojisi zayıf, ikinci eşinden de bir kız çocuğu var. Kızım için de çok üzülüyorum. Ama torunuma sahip çıktım ve arkasında duruyorum. ‘Kızının yuvası dağılacak’ diyorlar. Böyle yuva nasıl olur?”

"Sessiz kalmayın"

Kendisinin de çocuk yaşta evlendirildiğini anlatan anneanne şunları söyledi:

“Buradan annelere ve tüm kadınlara seslenmek istiyorum. Kız çocuklarına sahip çıkın. Çocuklar bu toplumun geleceği. K. onca hengameye ve yaşadıklarına rağmen derslerinde çok başarılı. Hafta sonları palyaçoluk yaparak harçlığını çıkarıyor. Psikolojisi alt üst olmuş durumda. On yaşında bir kız çocuğuna tacizde bulunan kişinin yaptığı yanına mı kalacak? Sessiz kalmayın, siz de bizim sesimiz olun ki kız çocuklar cinsel istismara uğramasın, çocuk yaşta evlendirilmesin.”

"Okul müdürü olayı kapatmaya çalıştı" iddiası

Anneannenin torununun arkasında durması ve olayın üstünü kapattırmayacağını söylemesi üzerine K’nin üvey babası karakola başvurarak, K’nin kendisine iftira attığını iddia etti. Karakoldakiler kendisini ihbar edemeyeceği bilgisini vererek ancak K’nin annesinin ihbarda bulunabileceğini söyledi.

Üvey baba ve annenin, K’nin okul yönetimine başvurması üzerine, rehber öğretmen K. ile görüşme gerçekleştirdi. K. rehber öğretmenine de uğradığı istismarı anlattı. Müdür, anneanneyi okula çağırdı, rehber öğretmen ve K’nin annesinin bulunduğu bir görüşme gerçekleştirdi. Anneanne müdürün kendisine yalnız yaşayıp yaşamadığını sorduğunu ve ‘Yalnız yaşıyorum’ dediğinde, ‘Gördüğüm kadarıyla paramparça aile yapınız var.’ dediğini söyledi. Müdürün kendisini dava açmaktan vazgeçirmeye çalıştığını söyleyen anneanne, müdürün ‘Psikolog istismarı nasıl anlayacak? K’ye beş gün idari izin veriyorum, aranızda çözün” dediğini anlattı ve şunları kaydetti:

“Çok şaşırdım. Müdür olayı adli mercilere taşıyacağına, olayın üzerini kapatmaya, örtmeye ve aklı sıra bizi barıştırmaya çalıştı. Psikologa da inanılmazmış!”

Daha sonra rehber öğretmenin yönlendirmesi ile K, anneanne ve annesinin gittiği psikiyatr, önce K. sonra anne ile görüştü. Psikiyatr, K’nin annesine “Size iki gün süre veriyorum, iki gün içinde karakola durumu intikal ettirin, eğer karakola gitmezseniz, karakola ben bildireceğim ve eşinizle ilgili resmi işlem başlatılacak” diyerek olayın yasal mercilere intikal etmesinin sürecini başlattı.