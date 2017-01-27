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Sosyal Güvenlik

Toruna bakan büyükanneye verilecek destek belli oldu

Çalışma Bakanı 'büyükanne' olma kriterlerini açıkladı

27 Ocak 2017 17:34

Büyükanneye bakıcı desteği kapsamında verilecek olan torun maaşı için detaylı bilgiler gelmeye başladı. Başlangıç olarak pilot illerde gerçekleştirilmesi beklenen uygulamadan toplam 5-6 bin ailenin faydalanacağı düşünülüyor. Büyükanne maaşı uygulaması için yaş sınırı 65 olacak. Bu kapsamda büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u verilecek. Şu anki asgari ücrete göre torun maaşı 420 liraya denk geliyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da ekonomi muhabirleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 'Büyükanne projesi'nde pilot çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Müezzinoğlu ilk etapta uygulamanın 5 bin aile üzerinden yapılacağını belirtti.

Müezzinoğlu, projenin ilk etapta pilot şehirler olarak İstanbul ve Bursa’nın da aralarında olduğu 3 veya 4 şehirde bir yıl boyunca gerçekleşeceğini açıkladı.

Büyükanne kriterleri

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, 'Büyükanne Projesi'nde torun bakacak anneanne ve babaannelerin kriterlerinin ne olacağıyla ilgili soruya da, "Bir kere emekli veya değil farketmez; bu o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek. Dolayısıyla büyük annenin ekonomik koşulları gündemimiz dışında. Ama büyük annenin aile tarafından çocuğuna bakımına arzu edip etmemesi, ikincisi ise büyük annenin çocuğa bakacak sağlık koşullarının olup olmamasıdır. Sağlıklı, bir çocuğa bakma dinamizmi varsa hekim raporu ve değerlendirmelerden sonra o desteği vereceğiz.

"Ayrıca hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin iki mislinden fazla maaşının az olmasıdır. Yani 4 asgari ücret maaşı olan anneden ziyade 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlı değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

"Net yüzde 30 gibi düşünüyoruz"

Müezzinoğlu, proje kapsamında büyük annelerin alacağı ücretle ilgili olarak ise "Asgari ücretin net yüzde 30’u gibi düşünüyoruz. Pilot uygulamada analizler ne kadar sağlıklı olursa kalıcı projeye o kadar doğru dönüşür" dedi.

 

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