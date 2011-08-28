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Torumtay vefat etti ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2011 19:59

-Torumtay vefat etti ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Eski Genelkurmay Başkanlarından Necip Torumtay'ın vefat ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, bir süredir GATA'da tedavi gören 85 yaşındaki Torumtay hayatını kaybetti. Haziran ayında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Torumtay, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledilmişti. GATA'da tedavisi sürdürülen Torumtay'ın vefat ettiği bildirildi. -Özgeçmişi- TSK'nın 20. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, 1926'da Trabzon'da doğdu. 1944'te Kara Harp Okulundan, 1946'da Topçu Okulundan mezun olan Torumtay, 1953'e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı ve topçu okulunda öğretmenlik yaptı. 1954'te Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitiren Necip Torumtay, 1970'de tuğgeneralliğe, 1974'te tümgeneralliğe, 1978 ise korgeneralliğe terfi etti.  1982'de orgeneral olan Torumtay, bu rütbe ile Milli Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. 24 Temmuz 1987'de atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 3 Aralık 1990'da kendi isteği ile emekli olan Torumtay TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibiydi.

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