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Spor

Torres: Türkler çok arzulu

İspanya Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Fernande Torres, "Türkler bizi yenmek için çok arzulular" dedi.

30 Mart 2009 03:00


İspanya Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Fernande Torres, 2010 Dünya Kupası Elemeleri 5. Grup'ta bugün A Milli Takım ile yapacakları maç öncesinde, "Türkler bizi yenmek için çok arzulular" dedi. 

Yıldız oyuncu Fernando Torres, düzenlenen basın toplantısında, Avrupa şampiyonu olmalarından dolayı herkesin İspanya'yı yenmek istediğini belirtip, "Her zaman maçlara alçakgönüllükle çıkıyoruz, ama her seferinde rakipler bizi daha fazla zorluyor. Çünkü şampiyonu yenmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Torres, İstanbul'daki maç için "Ali Sami Yen'de kazanırsak gruptan çıkmak için çok büyük bir adım atmış olacağız ve yenilmezlik rekorumuzu da devam ettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer İspanyol milli futbolcu Cazorla da İstanbul'da maçın çok zor olacağını kaydederek, "Nihat ile çok yakın arkadaşlığım var. Maçta neler olacak göreceğiz, çünkü Nihat dönüşü bizimle beraber yapacak. Yolda kim daha fazla gülecek göreceğiz" şeklinde esprili konuştu.

DEL BOSQUE: "TÜRKİYE BENİ ŞAŞIRTMADI"

Bu arada, İspanya'nın teknik direktörü Vicente Del Bosque de basına açıklamasında, "İlk maçta kesinlikle Türkiye beni şaşırtmadı. Hatta beklediğimizden daha ofansif oldular. Orta sahada bize oldukça büyük problem yaşattılar. En iyi maçlarımızdan biri olmadı, ama defansta iyiydik" dedi.

"Top oynamayı bilen rakiplere karşı oynadığınızda duran toplardan yakalanan fırsatlar çok önemli oluyor" diyen Del Bosque, "kolay olmayacak" olarak gösterdiği İstanbul'daki maçta Türkiye'nin duran toplardan fırsat yakalamaya çalışacağını savundu.

İspanyol teknik adam, grupta Bosna Hersek'in 2.'liğe yükselmesiyle ilgili de "Bosna bize çok sorun yarattı, Estonya'ya gol yağdırdı ve Belçika'yı deplasmanda yendi. Avrupa'da da oynayan yüksek düzeyde futbolculara sahip. Grupta herkes için zor bir rakip olacak. Biz alabileceğimiz en yüksek puanı almak zorundayız" yorumunu yaptı.

Öte yandan İspanya Milli Takımı, İstanbul'a hareket etmeden önce bir antrenman yaparken, Del Bosque'nin orta sahada Cazorla'nın yerine Silva'yı ve Xavi'nin yerine Riera'yı denemesi dikkat çekti. Del Bosque'nin ayrıca, defansta Raul Albiol'un yerine Carlos Marchena'yı oynatabileceği belirtiliyor.

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