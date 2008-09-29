Torres şampiyonluğa inanıyor



Liverpool'un forveti Fernando Torres takımının Premier Lig'i tarihinde ilk kez kazanabilecek güçte olduğuna inanıyor. Liverpool ulusal ligde en son neredeyse 20 yıl önce şampiyonluk yaşamıştı.







İspanyol oyuncu, bu yaz milli takımının uzun süre sonra Avrupa Şampiyonu olmasına yardım etmişti. Şimdi ki hedefi ise Anfield'e şampiyonluk getirmek. Liverpool lige iyi bir başlangıç yaptı ve şu an averaj farkıyla Chelsea'nin arkasında 2. sırada yer alıyor.



Liverpool 2-1 yendiği Manchester ve 2-0 kazandığı Everton maçlarıyla da sezonun iki önemli karşılaşmasını kayıpsız atlattı. Önceki gün oynanan Everton maçında iki golü de atma başarısı gösteren Torres, Mirror'a yaptığı açıklamada “İyi bir uyum yakaladık ve bu havamızı kaybetmemiz için bir neden göremiyorum. Şubat ayına kadar bu performansımızı korursak şampiyonluğu kazanamamamız için hiçbir neden yok” dedi.



Torres dünkü maça kadar uzun süre suskun kalmıştı. Fakat etkili forvet bu konuda Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmediğini, inancını Hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.