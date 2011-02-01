Torres 50 milyon sterline Chelsea'de

T24 - Liverpool'un İspanyol forveti Fernando Torres, 50 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında Chelsea ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.





İngiltere'de transfer döneminin bitmesine saatler kala hareketli saatler yaşandı. Chelsea, 50 milyon Sterlin bonservis ücreti karşılığında Torres'i renklerine bağlarken, Liverpool yönetimi de Newcastle United'ın golcüsü Andy Carroll'ı kadrosuna ekledi.

İspanyol yıldız, 50 milyon Sterlin bonservis ücreti karşılığında Chelsea ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı. Torres'in Chelsea'ye geçmesi dünyanın en pahalı 4. transferi olurken, İngiltere'nin de en pahalı transferi olarak bir rekora imza attı.

Liverpool geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin yaptığı 30 milyon Sterlin'lik teklifi reddetmiş, Chelsea ise 50 milyon Sterlin'lik yeni bir teklifle Liverpool'un kapısını çalmıştı. Torres'in de takımdan ayrılmak istediğini açıklaması üzerine, Liverpool yönetimi İspanyol oyuncunun Chelsea için sağlık kontrolünden geçmesine izin vermişti.

Torres'in Chelsea'ye gitme ihtimalini düşünen Kırmızılar, rotasını Newcastle United'ın golcüsü Andy Carroll'a çevirmişti. İlk olarak golcü oyuncu için yapılan 30 milyon Sterlin teklif kabul edilmezken, teklifini 35 milyon Sterlin'e çıkaran Liverpool bu transferde mutlu sona ulaştı.



