Torrent, Kasımpaşa mağlubiyetini yorumladı: Geliştirmemiz gereken konu, ruh halimiz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa mağlubiyetini yorumladı. İspanyol teknik adam 7 günde gelişim gösterdiklerini ve takımın ruh halini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray, kötü gidişe son veremedi.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu ve şunları kaydetti:

"Uzatmalarda iki gol attılar. 1-2 olduktan sonra skor, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak birebirlerde kayıplarımız oluyor, kaybediyoruz. Dönen topları kazanamıyoruz.

Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili.

Galatasaray gibi bir takım, yakışan sonuçlar almadığı zaman oyuncular da moral olarak etkileniyorlar. Taraftarları daha mutlu edebilmek için çok daha iyi oynamamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor."

Galibiyetle tanışamadı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet elde edemedi.

Geçen hafta Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

İkinci maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yine sahadan mağlup ayrıldı.