T24 LogoT24 Logo
Gündem

Torpilliler yeni okul bulsun

Bakan dinçer, sınavla öğrenci alan okullarda, boş kontenjanlara “torpillilerin' alınması tartışmalarına noktayı koydu.

16 Ekim 2011 03:00



T24- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Anadolu ve Fen Liseleri gibi sınavla öğrenci alan okullarda, boş kontenjanlara okul yönetimlerinin “tanıdık eş-dost” çocuklarını aldığı iddiasıyla başlayan tartışmalara son noktayı koydu.


Hürriyet'in haberine göre, Dinçer, “Okul yönetimlerini uyardık. Torpilli öğrenciler, kendilerine yeni okul bulsun. Bu konuda taviz vermeyeceğim” dedi.


Dinçer, torpil konusunda okullara genelge gönderdiğini,  geçmişte olduğu gibi başarılı öğrencilerin haklarının yenmeyeceğini söyledi: “Kontenjan dolmazsa, açıktan alacakları öğrenciler, yedek listelerine göre belirlenecek. Geçmişte yedekteki puanı yüksek öğrencilerin hakkı yenmiş.”


Kesinlikle taviz vermeyeceğim


Bakan Ömer Dinçer: “Genelgeye rağmen bazı okulların aynı yöntemle öğrenci aldığı ortaya çıktı. Şimdi onlar hakkında inceleme başlattım. Bu konuda çok kararlıyız. Bir kez izin verirsek, bunu hep sürdürürler. Torpil ile yerleşen bu öğrenciler kendilerine başka okul bulsun. Bu konuda taviz vermeyeceğim.”


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24