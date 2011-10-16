Torpilliler yeni okul bulsun





T24- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Anadolu ve Fen Liseleri gibi sınavla öğrenci alan okullarda, boş kontenjanlara okul yönetimlerinin “tanıdık eş-dost” çocuklarını aldığı iddiasıyla başlayan tartışmalara son noktayı koydu.





Hürriyet'in haberine göre, Dinçer, “Okul yönetimlerini uyardık. Torpilli öğrenciler, kendilerine yeni okul bulsun. Bu konuda taviz vermeyeceğim” dedi.





Dinçer, torpil konusunda okullara genelge gönderdiğini, geçmişte olduğu gibi başarılı öğrencilerin haklarının yenmeyeceğini söyledi: “Kontenjan dolmazsa, açıktan alacakları öğrenciler, yedek listelerine göre belirlenecek. Geçmişte yedekteki puanı yüksek öğrencilerin hakkı yenmiş.”





Kesinlikle taviz vermeyeceğim





Bakan Ömer Dinçer: “Genelgeye rağmen bazı okulların aynı yöntemle öğrenci aldığı ortaya çıktı. Şimdi onlar hakkında inceleme başlattım. Bu konuda çok kararlıyız. Bir kez izin verirsek, bunu hep sürdürürler. Torpil ile yerleşen bu öğrenciler kendilerine başka okul bulsun. Bu konuda taviz vermeyeceğim.”



