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Yaşam

TOROSLARIN ZİRVESİNDE SENFONİ  TAŞKENT (A.A)

27 Eylül 2010 14:07

-TOROSLARIN ZİRVESİNDE SENFONİ  TAŞKENT (A.A) - 27.09.2010 - Anadolu'da göçebe yaşamın son temsilcilerinden Sarıkeçililere destek olmak için Adana'dan gelen Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Oda Müziği Topluluğu, Torosların 2 bin metre yüksekliğinde konser verdi. Konya'nın Taşkent ilçesinde Sarıkeçililerin konakladığı Han Boynu Mevkisi'ne gelen orkestra topluluğu, konserde yerli ve yabancı bestecilerin eserlerini seslendirdi. Etkinliğe, Aydos Dağcılık Kulübü, Adana ve Mersin'den dağcılık kulüpleri ile yerleşik hayata geçen çok sayıda Sarıkeçili katıldı. -İLK KEZ 2 BİN METREDE ÇADIR İÇİNDE KONSER VERDİLER- Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Müdür Yardımcısı Yusuf Yalçın, Sarıkeçililere ve bu kültürün yaşatılmasına destek vermek amacıyla Taşkent'e geldiklerini belirtti. 2 bin metre yükseklikte böyle bir etkinliği ilk kez gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalçın, ''Toroslarda dağların arasında bir Yörük çadırında, ışıksız doğal bir ortamda konserimizi verdik. Sarıkeçililer de ilk defa dinledikleri bu müziği beğendiler. Ekibimize teşekkür eden Sarıkeçililer önümüzdeki yıl da gelmemizi istediler. Bu istek de bizleri mutlu etti'' diye konuştu.

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