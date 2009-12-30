Toroslar'da 'Jojoba' yetiştirilecek

T24- Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, uzay teknolojisinden kozmetiğe, enerji üretiminden ilaç sanayisine kadar geniş alanda kullanılan ve anavatanı Amerika olan ''Jojoba''nın deneme üretimine başladı.



Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin günümüzün en önemli sorunlarının başında geldiğine dikkati çekti. Bu soruna karşı ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Gözükara, farklı türlerin de üretimi yapmak üzere girişimde bulunduklarını ifade etti.

Bu kapsamda uzay teknolojisinden kozmetiğe, enerji üretiminden ilaç sanayisine kadar geniş alanda kullanılan ve anavatanı Amerika olan ''Jojoba''nın Tarsus İşletme Müdürlüğü sahasında deneme üretimine başladıklarını vurgulayan Gözükara, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte çalışmalarımıza da ışık tutacak bu deneme üretiminin başarılı olması halinde Toroslar'da jojoba üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede ekstrem şartlara sahip sahada yalancı akasya, harnup ve bademin yanında ilk defa kuraklığa dayanıklı ve değerli bir odun dışı ürün olan jojoba bitkisinin deneme amaçlı dikimini yaptık. Böylelikle yörede yaşayanların bu bitkiyi tanımasını ve arazilerinde kullanmalarını teşvik etmeyi de amaçlıyoruz."

Jojoba'nın Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki fakir ve çorak arazilerde yetişebildiğine işaret eden Gözükara, şöyle devam etti:

"Toprak seçiciliği olmayan ve çorak yerlerde büyüyebilen bitkinin en önemli özelliği uzun yıllar susuz yaşayabilmesidir. Amerika'da 'stratejik bitki' ilan edilen jojoba, gıdadan tekstile, savunma, ilaç, boya, otomotiv ve kağıt sektöründen sanayi ve kozmetiğe kadar binlerce alanda kullanılmaktadır."

