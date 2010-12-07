-TOROSLARA EN YÜKSEK TEKLİF YILDIZLAR SSS'DEN ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 2 milyar 75 milyon dolar ile Yıldızlar SSS Holding verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde, ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Bu turda en yüksek teklif 1 milyar 10 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. Toplam 6 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda en yüksek teklif 1 milyar 896 milyon dolar oldu. Bu turda Fernas İnşaat A.Ş. elendi. İkinci elemeli turda Akfen Enerji Dağıtım ve Ticaret A.Ş. elenirken, en yüksek teklif 1 milyar 951 milyon dolar oldu. Üçüncü elemeli turda ise Ayen Enerji A.Ş. elendi. Bu turda en yüksek teklif 2 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhalenin dördüncü eleme turunda da Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. elenirken, en yüksek tutar da 2 milyar 62 milyon dolara ulaştı. Beşinci elemeli turda ise Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. elendi ve en yüksek tutar 2 milyar 65 milyon dolar oldu. Altıncı ve son elemeli turda en düşük teklifi veren IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu oldu. Bu turun ardından açık artırmaya geçildi. -AÇIK ARTIRMA- Yedi firma ile başlayan açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 71 milyon dolar, artırım aralığı ise 1 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırmanın ilk turunda Elsan-Bereket-Karaçay OGG, Emkat OGG, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Cengiz-Kolin-Limgaz OGG ihaleden çekildi. Bu turda en yüksek teklifi 2 milyar 74 milyon dolar ile Park Holding A.Ş. verdi. Açık artırmanın ikinci turunda, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Park Holding A.Ş. temsilcileri ihaleden çekildi. Böylece Yıldız SSS Holding A.Ş. 2 milyar 75 milyon dolar ile en yüksek teklifi veren firma oldu.