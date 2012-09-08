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Toros Dağları'nda PKK'ya operasyon

İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Foça'da 2 askerin şehit olduğu askeri araca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili Antalya'da operasyon yapıldığını açıkladı

08 Eylül 2012 16:59

Antalya'da Foça saldırısıyla ilgili Toros Dağları'nda düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı ile birlikte 30 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
 
İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Foça'da 2 askerin şehit olduğu askeri araca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili Antalya'da operasyon yapıldığını, 1 PKK'lının yakalandığını, 30 kilo patlayıcı ve suikast silahlarının ele geçtiğini açıkladı.

Foça'daki saldırıdan önce de kendilerini gören 3 çiftçiyi deşifre olmamak için öldürdükleri belirtilen PKK'lı Burhan Bozkurt ile Yunus Çiçek, 2 Eylül günü Suriye'ye kaçarken Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde polis takibine takıldı. Çıkan çatışmada 'Ahmet Bal' sahte kimlikli Burhan Bozkurt ölürken, Yunus Çiçek yaralı yakalandı.

Yunus Çiçek'in sorgusunda elde edilen bilgiler doğrultusunda Antalya'da operasyon yapıldı. Toros Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda henüz kimliği açıklanmayan 1 PKK'lı yakalandı, 30 kilogram plastik patlayıcı ve suikast silahları ele geçirildi.

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