Toronto galibiyetle döndü



NBA'de Toronto Raptors, Chris Bosh'un skorer oyunuyla Philadelphia 76'ers'ı deplasmanda 95-84 mağlup etti.





All-Star oyuncu Elton Brand'i kadrosuna ekleyerek dikkatleri üzerine çeken Philadelphia 76'ers, yeni sezonun ilk maçında sahasında Toronto Raptors'la karşılaştı.



Eski Fenerbahçe Ülker'li Willie Solomon'un forma giymediği karşılaşmanın ikinci çeyreğinde sergilediği başarılı performansla kontrolü ele alan Raptors, güçlü rakibini 95-84 yendi.



Elton Brand'in sayılarıyla birlikte karşılaşmaya 7-1'lik seriyle başlayan 76'ers, ilk çeyreğin 6.5 dakikasına 11-4 önde girdi. Jose Calderon ve Jermaine O'Neal'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermeyen Kanada temsilcisi, Anthony Parker'ın kaydettiği 3 sayılık basketle son 3 dakikaya girilirken farkı 1 sayıya indirdi. Son bölümde Miller ve Dalembert'le skor üretmeyi başaran 76'ers, çeyreği 21-18 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe Chris Bosh'un basketiyle başlayan Raptors, ilk 2.5 dakika içinde skora 26-26 eşitlik getirdi. Ukic'in basketiyle 30-28 öne geçen konuk ekip, Bosh'un hücuma katkı yapmasıyla birlikte devrenin tamamlanmasına 3 dakika kala farkı 8 sayıya çıkarttı. Kanada ekibi kalan sürede rakibine kolay sayı şansı tanımazken, Bosh'un ikinci çeyrekte kaydettiği 12 sayıyla soyunma odasına 51-45 önde gitti.



İkinci yarıya 4-0'lık seriyle girerek iyi başlayan 76'ers, savunamda beklenen performansı sergileyemedi ve ilk 4 dakikayı 57-49 geride geçti. Rakibine 7-0'lık seriyle karşılık vermekte gecikmeyen ev sahibi takım, farkı 1 sayıya kadar indirdi. Jermaine O'Neal-Jose Calderon ikilisiyle kontrolü yeniden ele geçiren Raptors, üçüncü çeyrekte son 44 saniyeye girilirken skoru 74-60'a getirerek farkı 14 sayıya yükseltti. Kalan sürede 7-2'lik seri yakalayan ev sahibi takım, son çeyreğe girilirken farkı 9 sayıya indirdi.



Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 6 dakika 83-72 Raptors'ın üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde 76'ers'ın skoru 88-82'ye getirerek farkı 6 sayıya kadar indirmesine rağmen oyunu kontrol eden Kanada temsilcisi, sahadan 95-84'lük skorla galip ayrıldı.



Ev sahibi takım ribauntlarda Raptors'a 56-33 üstünlük kurarken, Kanada ekibi üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 62.5 ile şut kullandı. Sadece 9 top kaybı yaparken rakibini 17 top kaybına zorlayan Raptors, toplam 24 asist yaptı.



Toronto Raptors'ta Chris Bosh 27 sayı - 11 ribaunt - 4 asist - 1 top çalma - 1 blokluk performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, kullandığı 16 şutun 9'unu sayıya çevirdi.



Takasla Indiana Pacers'tan Raptors'a gelen Jermaine O'Neal 17 sayı - 8 ribaunt - 4 asist - 1 blokla katkı yaparken, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon 13 sayı - 7 asist - 2 ribaunt - 1 top çalmayla, Jason Kapono 15 sayıyla öne çıktı.



Philadelphia 76'ers'da Louis Williams 16 sayı - 4 ribaunt - 1 asistle, Andre Iguodala 15 sayı - 6 asist - 3 ribaunt - 1 top çalmayla, Elton Brand 14 sayı - 13 ribaunt - 4 top kaybıyla, Andre Miller 13 sayı - 5 asist - 4 ribaunt - 2 blokla oynadı.

