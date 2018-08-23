Yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti. Karacaoğlu cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek.

87 yaşındaki sanatçı tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi.Karacaoğlu'nun vefat haberini oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından duyurdu. Aydın payşatığı mesajında "Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en umutlandıran sesini yitirdi" dedi.

Sanatçı başta Cüneyt Arkın olmak üzere birçok ünlü ismi seslendirmişti.

Toron Karacaoğlu kimdir?

Aslen Bursalı olan Toron Karacoğlu 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya geldi. 1947 yılında tiyatroya duyduğu ilgi nedeniyle İstanbul'a gelen Toron Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol alan gelen Toron Karacaoğlu, 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.



1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.



Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.

Filmleri

Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG