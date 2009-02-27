Toroğlu'nu öldürteceklerdi

Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, dün akşam NTV'de yayınlanan Not Defteri programına katıldılar. Programda Ahmet Çakar, Erman Toroğlu hakkında ilginç itiraflarda bulundu.



Toroğlu yüzünden Gürcistan'da ölümden döndüğünü söyleyen Çakar, yaşadıklarını anlattı: "Erman, benden bir yıl önce Dinamo Tiflis'in maçını yönetmiş. Gürcüler, Erman'a şike önermişler. O da UEFA'ya bunu rapor etmiş ve bu yüzden Dinamo Tiflis takımına iki sene men cezası verilmiş. Bu yüzden çok zor durumda kaldım. Gürcü mayfası bana 'Erman Toroğlu'nu Ankara'da öldürecektik. Araya Süleyman Demirel girdi. Hayatını bağışladım' dedi. Yoksa adamlarına öldürteceklermiş"

