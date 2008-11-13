Toroğlu'na sert tepki!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbol yorumcusu Erman Toroğlu’na kendi hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle sert eleştiride bulundu.



Kulüp sitesine "Reyting Kaygısıyla Saldırmak" başlığı altında yayınlanan bildiride, Toroğlu’nun çirkin tavır içinde olduğu ve bu yaklaşımıyla ölçüyü kaçırdığı vurgulanan açıklamada özetle şöyle denildi:



Eski düzen tarihe karıştı



"11 Kasım 2008 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin Spor ekinde eski hakem ve şimdilerin TV yorumcusu Erman Toroğlu başkanlık vizyonumun artık bittiğini öne sürerek başkanlık görevimi bırakmam gerektiğini yazmıştır. Başlı başına bu ifade tüm dünyada milyonlarca taraftarı bulunan Fenerbahçe Kulübü’ne ve camiasına hakarettir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanları birkaç köşe yazarı ya da TV yorumcusu veya eski hakemler belirlemez. Fenerbahçe Kulübü bugün geldiği nokta ve kurumsal yapısı ile başkanlarını genel kurulda son derece adil ve demokratik oylama ile seçer.



Erman Toroğlu’nun yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü genel kuruluna apaçık bir saygısızlıktır. Önümüzdeki yıl aday olmam durumunda başkan olarak yeniden görevlendirilmem ya da görevlendirilmemem konusunda kararı verme yetkisi sadece genel kurulumuza ait bir yetkidir. Bu yetkiye hiç kimse dışardan ipotek koyamaz. Erman Toroğlu’nun hala zihninde yaşattığı ya da arzu ettiği o eski düzen ve zihniyet Fenerbahçe için artık tarihte karışmıştır.



Toroğlu ve onun medyadaki türevleri kendi dar yorumları ve sözleri ile bu çağda hakemleri, kulüpleri, futbolcuları kısacası tüm futbol dünyasını idare edemeyeceklerini anlamalıdır."