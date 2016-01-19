Tornadolar gece uçamıyor

Suriye hava sahasında keşif uçuşları yapmak üzere
Türkiye'ye gönderilen Tornado tipi Alman savaş uçaklarının
teknik donanımının gece uçuşları için elverişli olmadığı
öğrenildi.
‘Bild' gazetesinin Alman Hava Kuvvetleri'ne dayanarak
yayınladığı habere göre, Tornadolar'ın
keşif amaçlı
donanımının yenilenmesinde kullanılan bilgisayar ve
yazılımının kokpitte yarattığı aşırı parlaklık gece uçuşu
yapılmasına imkan vermiyor.
Hava Kuvvetleri ‘ara çözüm' için çalışmalara
başlandığını
ve yıl sonuna kadar problemin halledilmesinin umulduğunu
duyurdu. Gece uçuşlarına mani olan problemin keşif görevi
açısından tehlike teşkil etmediğine de gazetenin haberinde
yer verildi. Alman Hava Kuvvetleri IŞİD ile mücadeleyi
desteklemek amacıyla yılbaşından bu yana Suriye hava
sahasında keşif uçuşları yapıyor.