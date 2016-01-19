Tornadolar gece uçamıyor

Suriye hava sahasında keşif uçuşları yapmak üzere

Türkiye'ye gönderilen Tornado tipi Alman savaş uçaklarının

teknik donanımının gece uçuşları için elverişli olmadığı

öğrenildi.

‘Bild' gazetesinin Alman Hava Kuvvetleri'ne dayanarak

yayınladığı habere göre, Tornadolar'ın

keşif amaçlı

donanımının yenilenmesinde kullanılan bilgisayar ve

yazılımının kokpitte yarattığı aşırı parlaklık gece uçuşu

yapılmasına imkan vermiyor.

Hava Kuvvetleri ‘ara çözüm' için çalışmalara

başlandığını

ve yıl sonuna kadar problemin halledilmesinin umulduğunu

duyurdu. Gece uçuşlarına mani olan problemin keşif görevi

açısından tehlike teşkil etmediğine de gazetenin haberinde

yer verildi. Alman Hava Kuvvetleri IŞİD ile mücadeleyi

desteklemek amacıyla yılbaşından bu yana Suriye hava

sahasında keşif uçuşları yapıyor.