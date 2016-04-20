Torku Konyaspor'un adı değişiyor

Spor Toto Süper Lig takımı Torku Konyaspor adını değiştirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, takımın 3 yıl boyunca Atiker Konyaspor olarak adının değiştirildiği bildirildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan Atiker Şirketler Grubu ile Konyaspor’umuz arasında 3 yıllık isim sponsorluk sözleşmesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde yer alan basın toplantı odasında imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanımız Ahmet Şan, Atiker Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker, Genel Menajerimiz Önder Sami Güven, Başkan Yardımcımız İbrahim Çınar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Abdullah Şanlı, Ali Karaçayır ve Hamdi Parmak ile eski yöneticilerimizden Atiker Şirketler Grubu Hukuk Danışmanı Cengiz Yönet katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanımız Ahmet Şan, ”Konyaspor’umuzun tarihinde yine önemli günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Malumunuz Konyaspor’umuz son yıllarda Konya’mızı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil ediyor. İnşallah kısmet olursa önümüzdeki sezondan itibaren bu kez Avrupa’da Konyamızın sesini duyuracak. Bunun için her zaman söylediğimiz bir slogan vardı ‘Birlikte Konya’yız’ diye. Bugüne kadar bu birlik ve beraberlik içerisinde gelinen noktadaki başarı yakalandı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Konyaspor tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Kulüp isim sponsoru olarak Konya’mızın ulusalda ve uluslararası alanda da bir markası olan Atiker firmasıyla isim sponsorluğu konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Başta Sayın Mehmet Ali Atiker olmak üzere tüm Atiker camiasına teşekkür ediyoruz” derken sözlerine şöyle devam etti:

“Kendilerini yıllardan beri tanıyoruz. Konyaspor’a önceki yıllarda da sürekli destek verdiler. Gerek reklam yönünde gerek yönetici olarak gerekse her yönüyle Konya’daki spora ve Konyaspor’umuza çok büyük destekleri olmuştur. Bugünde bu desteği taçlandırıyorlar. Önümüzdeki sezondan itibaren başlangıçta 3 yıllık bir dönem için kulübümüzün ismi ATİKER KONYASPOR olarak anılacaktır. Ben her iki camiaya da hayırlı olsun diyorum. Atiker camiasına güzel bir reklam mecrası, Konyaspor’umuza ise güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar destek veren Torku camiasına bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik daha nice güzel başarılara vesile olur. Sayın Mehmet Ali Atiker beye şahsına ve tüm kurumuna bir kez daha teşekkür ediyorum…”