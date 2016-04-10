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Spor

Torku Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1

Torku Konyaspor puanını 53'e yükseltirken, Fenerbahçe 60 puanda kaldı

10 Nisan 2016 00:56

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Torku Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Torku Arena Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Torku Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Dimitar Rangelov ve 85. dakikada Ali Çamdalı attı. Konuk ekip Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 41. dakikada Fernandao'dan geldi. Gol pozisyonundan önceki pas ofsayt tartışmalarına neden oldu. Skubic’in Ömer Ali’ye gönderdiği topta yan hakem devam kararı verirken eski hakem Mustafa Çulcu pozisyonu değerlendirdi.

Bu sonucun ardından 3 puanın sahibi olan Torku Konyaspor, puanını 53'e yükseltirken Fenerbahçe, 60 puanda kaldı.

 

Torku Konyaspor

 

Ligde 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Torku Konyasporlu oyuncular da bu seriye devam etmek ve Avrupa Kupaları'na katılmaya bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıktı.

 

Torku Konyaspor'da 2 değişiklik

 

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligdeki Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre takımında 2 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde bulunan Douglas ve Bajic'i yedekler arasında tutan Kocaman, bu futbolcuların yerine Mehmet Uslu ve Rangelov'u ilk 11'e dahil etti.

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