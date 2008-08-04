Torino'da tuhaflıklar sürüyor

Tempo24-



Alınan derecelerden çok, doping kontrolleri için yapılan ani baskınlar, izinsiz oyunları terk eden sporcular ve doping yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıl müsabakalardan men edilen Avusturyalı Kayak Antrenörü Walter Mayer'in olimpiyat köyünde sporcularla birlikte basılması gibi olaylarla gündemi meşgul eden oyunlarda, şimdi de aniden ortadan kaybolan Avusturyalı kayak antrenörleri konuşuluyor.



Oyunları izinsiz terk ederek Avusturya'ya giden ve daha sonra tekrar oyunlara dönen 2 sporcusunu milli takımdan çıkaran Avusturya Kayak Federasyonu, bu kez de ortadan kaybolan antrenörünü arıyor.



Federasyon yetkilileri, oyunları terk ederek Avusturya'ya dönen Emil Hoch ve Roland Diethart adındaki antrenörlerden Diethard'ın, nedenlerini bildirip gerekli izinleri alarak gittiğini, ancak Emil Hoch'un hiçbir neden ileri sürmeden habersiz bir şekilde oyunlardan ayrıldığını belirttiler.



Yetkililer, Hoch'un kaybolmasıyla olaylı antrenör Mayer'in polis baskınından sonra Avusturya'ya dönmesinin aynı zamanlara denk geldiğini ve bu 2 olay arasında bir bağlantı olabileceğini ifade ettiler.



OYUNLARI BİRBİRİNE KATAN ANTRENÖR



Walter Mayer, 2002 yılında kan dopingi yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıl müsabakalardan men cezası almış, ancak geçen gün olimpiyat köyüne yapılan ani polis baskınıyla sporcuların kaldığı yerde bulunmuştu.



Olay sırasında yaşanan kargaşayı fırsat bilerek kaçan ve yine aynıgece arabasında uyurken yakalanan Mayer, aracıyla kaçarken, İtalyan polislerin kurduğu barikatla durdurulabilmişti. İtalyan yetkililer, baskının yapıldığı yerde şırıngalar ve bazı ilaçlar bulduklarını, bunların doping kontrolleri için incelemeye alındığını bildirdiler.



Ayrıca, Mayer'in kaldığı evde de bir araştırma yapıldığı ve bulunan delillerin, yapılan inceleme kapsamında çok faydalı olabileceği belirtildi.



