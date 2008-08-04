Torino Olimpiyatları

Tempo24-



İtalya'nın Torino kentinde, bu yıl 20'incisi yapılan Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi. Toplam 16 gün süren oyunlarda 4 rekora imza atıldı. Sürat pateninde erkekler 1000 metre kısa kulvar yarışları, en çok rekora sahne olan branş oldu. 1000 metrede oyunların ilk rekoru Çin Halk Cumhuriyeti'nden Li Ye'den geldi. Ye, 1.27.048'lik derecesiyle 2002 yılında Salt Lake City'de yapılan oyunlarda Kanadalı Mathieu Turcotte'un yaptığı 1.27.185'lik zamanı geride bıraktı.



Ardından ABD'li Rusty Smith, 1.27.00 ile Ye'nin zamanını geçerek 1000 metrenin 2. rekorunu kırdı, ancak Smith'in sevinci fazla uzun sürmedi. Güney Kore'den Ahn Hyun-soo, zamanı 3. kez geliştirerek 1.26.739'a taşıdı ve 1000 metrede oyunların 3. rekorunun sahibi oldu.



Oyunların son rekoru da sürat pateninde kırıldı. 5000 metre bayrak yarışında Song Suk-woo, Ahn Hyun-soo, Seo Ho-jin ve Lee Ho-suk'dan oluşan Güney Kore Milli Takımı, 6.43.376'lık zamanlarıyla bayrakta yeni rekorun sahibi oldu. Bu dalda bir önceki rekor, 2002 yılında 6.45.455 ile Eric Bedard, Marc Gagnon, Francois-Louis Tremblay ve Mathieu Turcotte'dan oluşan Kanada Milli Takımı'na aitti.



KLASSEN EVİNE 5 MADALYAYLA DÖNDÜ

Bayanlarda, Kanadalı sporcu Cindy Klassen, sürat pateninde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 5 madalya alarak oyunların en çok dereceye giren sporcusu oldu.



Güney Koreli Jin Sun-yu, Alman Kati Wilhelm, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Meng Wang, İsveçli Anja Paerson, Rus Albina Akhatova ile Alman Martina Glagow, 3 madalya ile Klassen'i takip ettiler. Erkeklerde ise Güney Kore'den Ahn Hyun-soo, kısa kulvar sürat pateninde 3 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya alarak, ilk sırada yer aldı.



Öte yandan Alman Michael Greis, Avusturyalı Felix Gottwald, İtalyan Enrico Fabris, Alman Sven Fischer, Güney Koreli Lee Ho-suk, ABD'li Chad Hedrick, Alman Georg Hettich, Norveçli Lars Bystoel, ABD'li Apolo Anton Ohno ile Norveçli Ole Einar Bjoerndalen, 3 madalya alarak, Hyun-soo'nun ardından 2. sırada yer aldılar.



DOPİNGLİ YAKALANAN TEK SPORCU RUS OLGA PYLEVA

Spor basınının yakından takip ettiği oyunlar, doping kontrolleri için gece yarısı sporcuların odalarına yapılan ani baskınlarla da çok konuşuldu.



Sporcular bu durumdan şikayetçi olsalar da doping kontrol yetkilileri, baskınlarını sürdürdü. 16 gün süresince sıkı bir şekilde devam eden kontrollerde alınan 800 idrar ve 362 kan örneğinde sadece 1sporcu dopingli çıktı. Biatlonda gümüş madalya alan Rus Olga Pyleva, dopingli yakalanmasının ardından, kasıtlı yapmadığını iddia ederek kendini savunsa da madalyasının geri alınmasına engel olamadı. Pyleva daha sonra oyunlardan çıkarıldı.



Bunun yanı sıra kan örneklerinde yüksek hemoglobine rastlanan 12 sporcu, kullandıkları maddeler için sağlık problemlerini öne sürdü. Savunmaları makul bulunan ve yarışlardan 5 gün men cezası alan sporcular, yarışlarını zaten tamamlamış oldukları için bu cezadan olumsuz etkilenmediler. Bu arada alınan örnekler üzerinde kontrollerin halen devam ettiği belirtildi.



EN ÇOK AVUSTURYALI ANTRENÖR MAYER KONUŞULDU

Salt Lake City'de 2002 yılında yapılan bir önceki oyunlarda kan dopingi yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıl müsabakalardan men edilen Avusturyalı Kayak Antrenörü Walter Mayer, oyunların en çok konuşulan ismi oldu.



Mayer'in, ani bir polis baskınıyla Olimpiyat Köyü'nde Avusturyalı sporcularla birlikte basılması büyük ses getirdi. Olay sırasında yaşanan kargaşayı fırsat bilerek ortadan kaybolan ve yine aynı gece arabasında uyurken yakalanan Mayer, aracıyla kaçarken, İtalyan polislerin kurduğu barikatla durdurulabilmişti.



Baskının yapıldığı yerde şırıngalar ve bazı ilaçlar bulunduğu, bunların doping kontrolleri için incelemeye alındığı, ayrıca Mayer'in kaldığı evde de bir araştırma yapıldığı ve bulunan delillerin yapılan inceleme kapsamında çok faydalı olabileceği belirtilmişti.



MADALYA SIRALAMASINDA ALMANYA İLK SIRADA

2006 Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya tablosunun zirvesinde Almanya yer aldı. Bu yıl 20'incisi düzenlenen ve 84 madalyanın dağıtıldığı oyunlarda, 11 altın, 12 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazanan Almanya'yı 9 altın, 9 gümüş ve 7 bronz ile ABD ve 9 altın, 7 gümüş ve 7 bronz ile Avusturya takip etti.



