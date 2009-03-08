Torino derbisi Juve’nin



Torino, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Juventus’a 1-0 yenilerek, yedi maç sonra ilk mağlubiyetini aldı. Juventus ise, bu galibiyetle hafta arasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral topladı.



Son haftalarda kaybetmemeyi öğrenen Torino, Juventus karşısında maça taraftarının da desteği ile oldukça etkili başladı.



Ev sahibi ekip, yakaladığı müsait pozisyonlarda Buffon’u geçmeyi başaramadı. Juventus ise bazı as oyuncularını dinlendirerek çıktığı maçın ilk yarısında, Iaquinta ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda iki taraf da tempoyu biraz daha düşürdü. Ranieri, 68’de Nedved’i oyuna alarak maça hareket getirmek istedi. Çek futbolcunun oyuna girmesiyle oyunun üstünlüğünü eline geçiren Juve, 72’de Chiellini ile gole çok yaklaştı; ancak bu oyuncunun vuruşunda yaşanan karambolde Torino defansı gole izin vermedi.



81’de Nedved’in kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Chiellini, Juve'nin aradığı golü getiren isim oldu: 0-1.



Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Juventus, aldığı üç puanla lider Inter’i takibine devam etti.

