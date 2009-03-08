T24 LogoT24 Logo
Spor

Torino derbisi Juve’nin

Torino, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Juventus’a 1-0 yenilerek, yedi maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

08 Mart 2009 02:00


Torino, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Juventus’a 1-0 yenilerek, yedi maç sonra ilk mağlubiyetini aldı. Juventus ise, bu galibiyetle hafta arasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral topladı.

Son haftalarda kaybetmemeyi öğrenen Torino, Juventus karşısında maça taraftarının da desteği ile oldukça etkili başladı.

Ev sahibi ekip, yakaladığı müsait pozisyonlarda Buffon’u geçmeyi başaramadı. Juventus ise bazı as oyuncularını dinlendirerek çıktığı maçın ilk yarısında, Iaquinta ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki taraf da tempoyu biraz daha düşürdü. Ranieri, 68’de Nedved’i oyuna alarak maça hareket getirmek istedi. Çek futbolcunun oyuna girmesiyle oyunun üstünlüğünü eline geçiren Juve, 72’de Chiellini ile gole çok yaklaştı; ancak bu oyuncunun vuruşunda yaşanan karambolde Torino defansı gole izin vermedi.

81’de Nedved’in kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Chiellini, Juve'nin aradığı golü getiren isim oldu: 0-1.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Juventus, aldığı üç puanla lider Inter’i takibine devam etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24