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Dünya

TÖREYE KURBAN GİDEN FADİME'YE ANIT STOCKHOLM (A.A)

09 Ağustos 2011 17:42

-TÖREYE KURBAN GİDEN FADİME'YE ANIT STOCKHOLM (A.A) - 09.08.2011 - İsveç'te töre cinayetine kurban giden Fadime Şahindal için, ölümünün 10. yılında İsveçliler tarafından bir anıt yaptırılacağı açıklandı. İsveç'in Uppsala kentinde 21 Ocak 2002 yılında babası tarafından öldürülen Fadime Şahindal için bu kentte yaptırılacak anıtın, cinayetin işlendiği tarihin yıl dönümü olan 21 Ocak 2012'de açılacağı bildirildi. Türkiye'den İsveç'e sığınmacı olarak gelen Fadime Şahindal'ın babası Rahmi Şahindal, kızını İsveçli erkek arkadaşı ile gezdiği ve ailesi hakkında basına açıklama yaptığı için öldürdüğünü itiraf etmişti. Rahmi Şahindal, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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