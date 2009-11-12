Törenin son kurbanı Azize aranıyor

Futbol oynuyordu

Baba: Kızıma nasıl kıyarım?

İhbar üzerine Sülük Göleti’nde önceki gün başlatılan ceset arama çalışmaları dün de sürdürüldü. Gözaltına alınan Sarya’nın babası ve iki yakını, sorgularının ardından serbest bırakıldı.İddiaya göre, Bağlar mahallesinde yaşayan iki evli 12 çocuk babası Abdullah Çetin (50), Çağdaş Yaşam Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’ndan (YİBO) iki yıl önce mezun olan kızını, bir akrabasının oğluyla evlendirmek istedi.Tüm itirazlarına rağmen ailesini ikna edemeyen Sarya, üç ay önce düğünü yapılırken, kına gecesi evinden kaçtı. Sarya’yı birkaç gün sonra Yüksekova’da bir tanıdıklarının evinde bulan yakınları, Hakkâri’deki baba evine getirdi.Kız futbol takımında da oynayan Sarya Çetin, evine getirildikten sonra ortadan kayboldu. Çetin ailesi birkaç gün sonra polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara karşın uzun süre Sarya Çetin’in izine rastlanamadı.Üç gün önce Hakkâri Emniyet Müdürlüğü’ne aileyi suçlayan bir ihbar geldi. Hakkâri Valiliği, Van Sivil Savunma Müdürlüğü’nden gölette arama yapmaları için bir ekip istedi.Sualtı kamerası kullanan balık adamlar bir ize rastlamadı. Savcılık, Sarya’nın babasının ve evlendirilmek istenen kişinin evlerinde köpeklerle arama yaptırdı. Abdullah Çetin ve adları açıklanmayan iki yakını gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.Baba Çetin, bir kedinin bile yavrusuna kıyamayacağını belirterek şöyle konuştu: “Kızım nişanlıydı. Kına gecesi kayboldu. Sakat çocuklarım var. Sağlam kızıma nasıl kıyayım? Bunu hangi kanun ve vicdan kabul eder? 16 nüfusum var. Çocuğum okula gitmiyor. İşsiz, güçsüzüm. Hamdolsun, biz de Müslümanız.”