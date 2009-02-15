Tören masrafını Demirören üstlenmiş

Beşiktaş Kulübü'nün Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı başladı. BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin açılış için yapılan törenin tüm masraflarının başkan Demirören'in üstlendiği açıklandı





Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri, kulübün kurullarının üyeleri ile kongre üyeleri katıldı.



Toplantı öncesi Beşiktaş futbol takımı ve yeni tamamlanan Beşiktaş Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili birer barkovizyon gösterisi yapıldı. Bu sırada ekrandan Onursal Başkan Süleyman Seba'nın konuşmasının verilmesi sırasında, salonda bulunanlar alkışlarla eski başkanlarına destek verdi.



Kartal yuvaları artacak



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, sportif ve yatırımlar konusunda bilgiler verdi.

Genel Sekreter Öner, lisanslı ürünlerin satıldığı Kartal Yuvası'nın 2008 cirosunun 2007 yılına göre yüzde 30 arttığını ve 2009 yılında 8 yeni mağaza açarak sayıyı 32'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Tören masrafı Demirören’den



Öner, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin açılış için yapılan törenin tüm masrafları da başkan Yıldırım Demirören'in kişisel olarak üstlendiğini sözlerine ekledi.



Bu arada, Beşiktaş Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu ise mali konularda bilgi verdi.



‘Beşiktaş yaşlı takıma dönüştü’



Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve başkan adayı Fikret Orman da yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün son dönemdeki transfer politikasını eleştirdi. Yönetimin genç bir takım yaratma hedefi olduğunu söylediğini, ancak uygulamanın böyle olmadığını savunan Orman, genç takımdan yaşlı takıma dönüldüğünü öne sürdü.



Beşiktaş'ın bilançosunda alınan avansların borçlarda gösterilmediğinden de yakınan Orman, siyah-beyazlı kulübün yaklaşık olarak 150 milyon lira civarında borcu bulunduğunu, başkana olan 60 milyon lira borçla birlikte bunun 200 milyonu aştığını ifade etti.



BJK İnönü Stadı'nın yeniden yapılması konusunun yöneticilik döneminden bu yana hayali olduğunu vurgulayan Orman, “İnşallah bunun iznini alırlar” dedi.

