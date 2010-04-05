Töre vahşeti bu kez Kars'ta

T24-

Kanlar içinde evinden çıkarak aynı köyde oturan babası Muhrali Altunbey'in evine giden Yosma Altunbey, jandarma eşliğinde Kars Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Burada Yosma Altunbey'in kesilen burnuna dikiş atılarak müşahade altına alındı.Eşi Mirsevdi ile akraba olduğunu söyleyen Yosma Altunbey, "Öğlen saatlerinde evde oturuyorduk. Aniden oturduğu yerden kalkan eşim ve kaynım beni tekme tokat dövdü. Yarı baygın bir halde yere düştüğümde bıçakla burnumu kestiler. Kanlar içinde evden kendimi dışarı atıp babamın evine gitim. Kümbet jandarma karakoluna gittik. Ancak buradaki karakol komutanı şikayetçi olmamam için bana yumrukla vurdu. Sonrada beni hastaneye getirdiler. Eşimden, kaynımdan ve komutandan şikayetçiyim" dedi.15 hanele köyde herkesin birbiri ile akraba olduğunu söyleyen baba Mihrali Şut ise damadı ve kardeşinin neden böyle birşey yaptığını kendisinin de bilmediğini söyledi.Jandarma, Mirsevdi Altunbey ile Recep Altunbey'i gözaltına aldı.