T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Töre vahşeti bu kez Kars'ta

40 yaşındaki Yosma Altunbey, eşi Mirsevdi ve kayınbiraderi Recep tarafından tekme tokat dövüldükten sonra bıçakla burnu kesildi.

05 Nisan 2010 03:00

T24- Kars merkeze bağlı Çığırgan köyünde oturan 6 çocuk annesi 40 yaşındaki Yosma Altunbey, eşi Mirsevdi ve kayınbiraderi Recep tarafından tekme tokat dövüldükten sonra bıçakla burnu kesildi.

Kanlar içinde evinden çıkarak aynı köyde oturan babası Muhrali Altunbey'in evine giden Yosma Altunbey, jandarma eşliğinde Kars Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada Yosma Altunbey'in kesilen burnuna dikiş atılarak müşahade altına alındı.

Eşi Mirsevdi ile akraba olduğunu söyleyen Yosma Altunbey, "Öğlen saatlerinde evde oturuyorduk. Aniden oturduğu yerden kalkan eşim ve kaynım beni tekme tokat dövdü. Yarı baygın bir halde yere düştüğümde bıçakla burnumu kestiler. Kanlar içinde evden kendimi dışarı atıp babamın evine gitim. Kümbet jandarma karakoluna gittik. Ancak buradaki karakol komutanı şikayetçi olmamam için bana yumrukla vurdu. Sonrada beni hastaneye getirdiler. Eşimden, kaynımdan ve komutandan şikayetçiyim" dedi.

15 hanele köyde herkesin birbiri ile akraba olduğunu söyleyen baba Mihrali Şut ise damadı ve kardeşinin neden böyle birşey yaptığını kendisinin de bilmediğini söyledi.

Jandarma, Mirsevdi Altunbey ile Recep Altunbey'i gözaltına aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24