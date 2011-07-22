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Yaşam

TÖRE MAĞDURU KIZIN ANNESİNE AYLIK 900 LİRA HATAY (A.A)

22 Temmuz 2011 20:09

-TÖRE MAĞDURU KIZIN ANNESİNE AYLIK 900 LİRA HATAY (A.A) - 22.07.2011 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kaçarak evlendiği kocasının terk etmesi üzerine çocuğu ile baba evine sığındıktan sonra aile meclisi kararıyla öldürüldüğü ileri sürülen 19 yaşındaki Ceylan Soysal'ın annesine, çocuklarının bakımı için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından her ay 900 TL ödeme yapılacağı bildirildi. Dörtyol'un Özerli Mahallesi, Askeri Sokak'ta, 18 Temmuz Pazartesi günü gece saat 22.00 sıralarında, çocuğu ile kaldığı baba evindeki odasında tabancayla vurulan genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadının babası, erkek kardeşi, 3 amcası ve bir yakını olmak üzere olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığı olayın ardından ifadesi alındıktan sora serbest bırakılan 6 çocuk annesi Sebiha Hicri'ye (38) SHÇEK yardım elini uzattı. SHÇEK yetkilileri, kocası ve bir oğlu cezaevine giren, oğullarından birisi askerde olan, evdeki diğer 4 çocuğu ile hiçbir yerden geliri bulunmayan Sebiha Hicri'ye, yaşları 11 ile 13 olan 2 çocuğunun bakımı için 900 TL ödeme yapılacağını kaydetti. Yetkililer, Sebiha Hicri'nin 4 çocuğunun da 18 yaşını doldurmadığını ancak yönetmelik gereği ailelerin 2 çocuğundan fazlasına yardım yapılamadığını bildirdi. Bu arada, töre cinayeti kurbanı olan Ceylan Soysal'ın Çanakkale'de yaşayan eşi Ferdi Soysal'ın, ifade vermek üzere ilçeye gelmesinin beklendiği ancak kayınvalidesinden alınarak SHÇEK'in Antakya Yetiştirme Yurdu'na yerleştirilen bir yaşındaki kızı Eylül Soysal'ı almak için resmi başvurusunun henüz bulunmadığı öğrenildi. Baba evinde tabancayla vurularak öldürülen Ceylan Soysal'ın ölümünden sorumlu tutulan Mehmet Hicri (41), erkek kardeşi Emrah Hicri (17), amcaları Halil Hicri (30), Ahmet Hicri (38), Ramazan Hicri (25) ve ailenin yakını olduğu belirtilen Ali Güneş (19) tutuklanarak cezaevine konulurken, anne Sebiha Hicri (38) ise serbest bırakılmıştı.

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