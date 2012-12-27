Töre kurbanı Hatice'yi kadınlar toprağa verdi

Batman Çayı'nda geçen hafta boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan 15 yaşındaki Hatice D.'nin Diyarbakır'da 2 kuzeninin tecavüz etmesi sonucu hamile kaldığı ve aile meclisinin aldığı kararla 'töre gereği' öldürüldüğü ortaya çıkan Hatice D.'nin Batman Devlet Hastanesi morgunda bulunan cesedi, bir yakını tarafından bugün alındı.

Batman'dan geçen Batman Çayı'nda 17 Aralık tarihinde cesedi bulunan Hatice D.'nin kuzenleri S.D. ve Ö.D.'nin tecavüzüne uğrayıp 4 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması ardından polisin yaptığı çalışmada dedesinin azmettirmesiyle 2 amcası tarafından töre gereği aile meclisinin aldığı kararla öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından Hatice D.'nin dedesi R.D., amcaları H.D. ve E.D. tutuklandı. Hatice D.'ye tecavüz ettikleri iddia edilen kuzenler S.D. ve Ö.D.'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır ve Batman Emniyet Müdürlüğü ortak ekipler kururak, bu amaçla çok yönlü araştırmaya başladı.

Töre gereği öldürülen Hatice D.'nin cesedi 17 Aralık gününden bu yana Batman Mardin Devlet Hastanesi morgunda duran cesedi, bugün bir yakını tarafından alındı. Adının açıklanmasını istemeyen ve amcası olduğu öğrenilen yakını, cenazenin ambulansa taşınması sırasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Hatice D.'nin cenazesi Batman 112 Acil Servis ambulansına konulup Diyarbakır'a götürüldü. Hatice D.'nin cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.

Hatice D.'nin Batman'dan amcası tarafından alınan cenazesi akşam saatlerinde Diyarbakır'a getirildi. İsmi açıklanmayan amca, yeğeninin cenazesini toprağa verilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'ndaki camiye bıraktıktan sonra ayrıldı. Burada kılınan cenaze namazına Diyarbakır Sosyal Hizmetler İl Müdürü Oktay Taş ile kentteki kadın derneklerine üye yaklaşık 20 kadın katıldı. Hatice D.'nin cenazesi, namazın ardından omuzlarda taşınarak kepçe ile açılan mazara götürüldü. Hatice, burada kadınların gözyaşları arasında toprağa verildi. Hatice D.'nin ceset torbasıyla gömülmesi ise dikkat çekti. Töre kurbanı Hatice Daşçı'nın cenaze törenine ailesinden hiç kimsenin katılmadığı görüldü.