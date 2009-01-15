Töre cinayetinde 5 aile ferdine ömür boyu hapis

Van’ın Başkale İlçesi’nde uğradığı tecavüzün ardından hamile kalan
ve doğum yaptıktan sonra 21 Ekim 2006’da "aile meclisi" kararıyla
ağabeyi Kemal Erdaş tarafından öldürülen 16 yaşındaki Naile Erdaş
cinayetiyle ilgili dava, karara bağlandı.
Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, genç
kızın ağabeyi, annesi, babası, amcası ve dayısı ömür boyu, diğer dayısı
da 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Naile
Erdaş cinayetiyle ilgili, ağabey Kemal Erdaş, baba Mehmet ve anne Siti
Erdaş, amca Kerim, dayıları Sabri ve Zeki Erdaş tutuklanarak cezaevine
konulmuştu. Davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Naile Erdaş’ı
öldürmekle suçlanan ağabeyi Kemal Erdaş’ı "töre saiki ile adam
öldürmek"ten, baba Mehmet Erdaş, anne Siti Erdaş, amca Kerim Erdaş,
dayı Sabri Erdaş’ı ise "töre saiki ile adam öldürmeye azmettirmek"
suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme
heyeti, Naile Erdaş’ın diğer dayısı Zeki Erdaş’a da hafifletici
sebepler bulunduğundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ağırlaştırılmış
ömür boyu hapis cezası alan 5 kişinin cezası, duruşmalardaki iyi
hallerini göz önüne alan mahkeme heyeti tarafından ömür boyu hapse
çevirildi.
Van Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Zelal Özgökçe, "Bunun bizim için hayat kurtarır bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.