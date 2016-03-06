Torbalı, ihracatta 63 ili geride bıraktı

İzmir'in Torbalı ilçesi 2015 yılındaki ihracat performansıyla Türkiye'deki 63 ili geride bıraktı. Torbalı, 700'e yakın sanayi kuruluşuyla 2015 yılında 774 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek bu alanda birçok şehri geçti.

Hürriyet'in haberine göre, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yaptığı açıklamada, Torbalı'nın yıllık ortalama 20 milyar liralık vergi ile Türkiye'de ilk 5'te yer aldığını, bu yüzden ihracat performansının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

İlçenin ekonomik anlamda "İzmir'in lokomotifi" olduğunu belirten Olgun, "İzmir'in ödediği verginin yüzde 55'ini tek başına karşılayan Torbalı aynı zamanda Türkiye'nin tütün alanındaki ihracatının üçte birini de tek başına gerçekleştiriyor. 25 farklı sektörde 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren Torbalı, 2015 yılında dünya ticaretinde yaşanan duraklamadan etkilendi. 2014'te 860 milyon dolar olan ihracatımız geçen yıl 774 milyon dolar seviyesine geriledi ancak ilçemiz bu ihracat performansıyla Türkiye'de 63 ilini geride bıraktı. Aydın, Balıkesir, Malatya, Samsun ve Van gibi önemli illerimiz ihracatta geçtik" dedi.

"Birlik, beraberlik ve çalışma"

Abdulvahap Olgun, ilçenin ihracat başarısını şöyle anlattı:

"Biz Torbalı'yı Türkiye'nin küçük bir minyatürü olarak görüyoruz çünkü Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerin neredeyse tamamı Torbalı'da yapılabiliyor. Ekonominin tüm faktörleri Torbalı'da gelişmiş durumda. Mermer, makine, tekstil, mobilya sanayisini ciddi derecede gelişti.

"Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ve Balkanlar'ın da dahil olduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Gelecekteki hedefimiz ise Türkiye'ye örnek olup ihracatımızı 1 milyar dolara yükseltmek. Türkiye'nin 2023 hedeflerine inanan bir ilçeyiz, başarımız birlik beraberlikten, inanmaktan ve çalışmaktan geliyor. Göç alan bir ilçe olmamıza rağmen birlik olduk, üretime yöneldik. Bu güçle yeni coğrafyalarda yeni pazarlara açılarak 1 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum."

İlçedeki ekonomik canlılığın istihdam verilerine de yansıdığını dile getiren Olgun, Torbalı'daki işsizlik oranının yüzde 5 civarında olduğunu sözlerine ekledi.