'Torba'dan MEB'e 31 bin, Emniyet'e 30 bin kadro çıktı

TBMM Genel Kurulu’nda, ”Torba Teklif”de, bu yıl 31 bin öğretmen atanabilmesi ile 30 bin polis memuru kadrosu açılmasını öngören madde kabul edildi.

Genel Kurul, teklifin görüşmelerine 3. Bölüm üzerinden devam ediyor. Kabul edilen maddelere göre, bu yıl içinde 40 bin öğretmen ataması yapılabilecek; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne polis alımı için 30 bin kadro verilecek.

Teklifle, Milli Eğitim Bakanlığı’na 30 bin 950, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 6, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 167, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25, ÖSYM Başkanlığı’na 7, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na 5, YÖK Başkanlığı’na 5, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne de 300 kadro ihdas ediliyor.

ÖSYM, sınav faaliyetlerini sürdürmek için şirket kurabilecek veya kurulmuş olana katılabilecek. ÖSYM Başkanı ve başkan yardımcıları kurulan şirketlerde görev alabilecek. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 6 ay, cevap kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilecek.

Soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesi ve esnasında sinyal karıştırıcı cihazla güvenlik sağlanacak.

Başkanvekili Güldal Mumcu, ”Torba Teklif’in 57. maddesinin görüşmeleri sürerken birleşime bir saat ara verdi.