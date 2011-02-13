-''TORBA''DAN KAPATILAN PARTİLERE YAPILANDIRMA ÇIKTI TBMM (A.A) - 13.02.2011 - Kapatılan siyasi partilerin bu karardan önceki döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. TBMM Genel Kurulunda, "Torba" tasarıya Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın verdiği önerge doğrultusunda yeni madde eklendi. Yasalaşan düzenlemeye göre, kapatılan siyasi partilerin, kapatma kararından önceki bir döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacaklarını da yeniden yapılandırma kapsamına alınacak. Kapatma kararı tarihinden önceki döneme ait, Anayasa Mahkemesince mali denetim yapılmadığı için karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmemiş mal varlıklarıyla ilgili olarak sorumlular hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış alacak yeniden yapılandırma tabi tutulacak. Bu kapsamda, davaya konu alacak aslının yüzde 50'si ve Hazineye intikal etmesi gereken tarihten yasanın yürürlüğüne kadar olan dönem TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar öngörülen süre ve taksitlerde ödenecek. Bu şekilde hesaplanan fer'i (asılla ilgili olmayan) tutar ödenmesi gereken asıl alacak tutarının yarısını geçemeyecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen davalılar, yasanın Resmi Gazete'de yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuracak. Düzenlemenin gerekçesinde, ''Anayasanın ve Siyasi Partiler Kanunu'nun hükümlerine rağmen, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan bir mali denetime ve karara dayanmaksızın; kapatılan bir siyasi partinin kapatılma tarihinden önceki bir döneme ilişkin olarak sorumlular hakkında açılmış olan davalardan kaynaklanan ihtilafların görüşülmekte olan yasa tasarısının kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören hükümleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır'' denildi. -CHP VE MHP İTİRAZ ETTİ- Getirilen düzenlemeye itiraz eden CHP ve MHP milletvekilleri, konuyla ilgili olarak daha açık bilgi verilmesini istediler. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, söz konusu maddenin, tasarının 183. maddesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişikliği tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti. Bitmiş davalarla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Yılmaz, alacakların tahsilinin de yine diğer bütün alacakların tahsili gibi olacağını söyledi. -''KESİNLEŞMEYEN ALACAKLAR İÇİN''- AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, getirilen düzenlemenin, kamuoyunda 'kayıp trilyon davası' olarak bilinen davayı kesinlikle kapsamadığını ifade ederek, ''Çünkü o dava kesinleşmiştir. Bu düzenleme kesinleşmeyen alacaklar için geçerlidir'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ise Bakan Yılmaz'ın önergeye ilişkin daha fazla bilgi vermesini isteyerek, ''Önergede ifade edilen kapatılan parti hangi partidir? O zamanki döneme ait sorumlular kimlerdir?'' diye sordu. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da önergede bahsedilen bir siyasi partinin olup olmadığını sordu. Şandır, şunları söyledi: ''Çok açık olarak şunu söyleyebilirsiniz, 'Evet böyle bir dava var, bu davadan dolayı kesinleşen kamu alacakları var. Bu alacakları diğer kamu alacaklarından ayrı tutmuyor bunu da yapılandırıyoruz' diyebilirsiniz. Bunu da milletin takdirine bırakırız. Gecenin bu saatinde böyle bir önerge veriliyor, gerekçesi ve içeriği anlaşılmıyor. Kim bu parti. Bunun açıklanması lazım.''