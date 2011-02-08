-''TORBA TASARI''NIN 6. BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 08.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda ''Torba Tasarı''nın 127-152. maddelerini kapsayan 6. bölümü kabul edildi. Ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeren ''Torba Tasarı''yla, barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatırım bedellerinin geri ödemelerine ilişkin farklı uygulamalara son verilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatırım bedellerinden, geri ödemeleri ve süreleri protokole bağlanmış olanlardan, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan borç için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması şartıyla fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Borç, yapılacak bildirimi takip eden aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenecek. Bu düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce açılan davalar ve icra takipleri de durdurulacak. Kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ'ye ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli, tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi; enerji tesisini ihtiva ediyorsa tesisin DSİ tarafından yapılan ilk kısmın ilk keşif bedeli, enerji tesisini ihtiva etmiyorsa ortak tesise ait ilk keşif bedeli, TÜFE-ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilen bedelin yüzde 30'undan fazlasını geçemeyecek. Hükümet konaklarını yapma, satın alma, kiralama ve onarımlarını yapma görevi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınarak İçişleri Bakanlığına devredilecek. Yap-İşlet-Devret ile ilgili hazırlanan projeler ikinci kez Yüksek Planlama Kuruluna gitmeyecek. Yap-İşlet-Devlet çerçevesinde yapılan yatırımlarda görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilecek. Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde, Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletim sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilecek. -''UZLAŞMA MÜESSESİ'' GETİRİLİYOR- Gümrük mevzuatında, idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanı sağlayan, ''uzlaşma müessesi'' getiriliyor. ''Kalkınma Ajansının yıllık personel giderleri toplamının, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini aşamayacağına'' ilişkin düzenleme, 2013 bütçe yılına kadar uygulanmayacak. Konut edindirme yardımı hak sahiplerine, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketince (EGYO) ödenen kar paylarının EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı Hazine tarafından EGYO'ya ödenecek. Tarım kredi kooperatiflerine ve Halk Bankası A.Ş'ye verilen görevler nedeniyle doğan ve bankalar ile tarım kredi kooperatifleri kayıtlarına göre gerçekleşen gelir kayıpları ve görev zararları, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek. Mevcut düzenlemeye göre, Türkiye Kalkınma Bankasının merkezi Ankara iken, tasarıyla bankanın merkezinin belirlenmesi ana sözleşmeye bırakılıyor. -''DESTEK HİZMETİ KURULUŞU'' TANIMI DEĞİŞTİRİLİYOR- Tasarıyla, Bankacılık Kanunu'ndaki ''destek hizmeti kuruluşu'' tanımı değiştiriliyor. Buna göre, destek hizmeti kuruluşu; ''Bankaların mevduat veya katılım fonu kabulü, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme ve uygulamada kredi olarak sayılan işlemler dışında kalan faaliyetleri banka adına gerçekleştiren ya da reklamının yapılması hariç olmak üzere, mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması da dahil gerçekleştirilmesinde bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren kuruluş'' olarak adlandırılacak. Tasarıyla, bankaların alacakları destek hizmetleri ile ilgili hazırlayacakları raporu BDDK'ya sunma zorunluluğu kaldırılıyor. BDDK, gerektiğinde bankaların destek hizmeti alabilecekleri konuları belirlemeye veya destek hizmeti alınabilecek konuları sınırlamaya, yasaklamaya, sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmaya yetkili olacak. Merkez Bankasınca kurulan ya da bu banka bünyesinde faaliyet gösterenler ile SPK'nın denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları, destek hizmeti kuruluşu olarak değerlendirilmeyecek. Bankalara hizmet veren bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları için getirilen mesleki sorumluluk sigortası, sadece bağımsız denetim kuruluşları için uygulanacak. BDDK'nın elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında ilgili adli makamlara ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı haklarında başlatılan soruşturma kapsamında talepte bulunacak, görevden ayrılan Kurul Başkanı ve üyeleri ile personele verilebilecek. Mevcut düzenlemede, bu bilgilerin verilmesi yasaklanıyordu. BDDK'nın, mevcut düzenlemeyle Ankara olan merkezi de İstanbul olacak. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, tasarının 6. bölümünün kabul edilmesinin ardından birleşimi, saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.