Torba kanunundan vergi indirimi çıktı

T24 - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006-2009 yıllarında yapmaları gereken asgari matrah artırım tutarları aşağı çekilerek, ödeyecekleri vergiler yaklaşık yarıya indirildi.





Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin torba kanun tasarısı üzerinde çalışmalarını tamamlayan alt komisyon, 2006- 2009 yıllarında vergi incelemesinden kurtulmak için matrah artırımı yapacak mükellefler lehine düzenlemeler yaptı.

Asgari matrah artırımında ödenecek vergi tutarları yaklaşık yarıya indirildi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin paketi açıkladığı toplantıda, ‘rahat uyumak’ isteyen mükellefin matrah artırımına gitmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Alt komisyonda mükelleflerin, daha önce vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde matrahlarını 2006 yılı için yüzde 30, 2007 yılı için yüzde 25, 2008 yılı için yüzde 20, 2009 yılı için de yüzde 15 oranından az artıramayacaklarına ilişkin düzenleme aynen kaldı. Fakat, gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olması veya hiç beyanname vermemiş olması halinde artırmaları gereken asgari vergi matrah tutarlarında, CHP’li Harun Öztürk’ün itirazı üzerine değişikliğe gidildi.

Haberturk'ün haberine göre, tasarının ilk haline göre, bu durumdaki mükelleflerin 2006 yılında 10 bin, 2007’de 12 bin, 2008’de 15 bin, 2009 yılında 20 bin lira tutarında olan asgari matrah artırım zorunluluğu işletme hesabı ve bilanço esasına göre defter tutanlar için ayrı ayrı belirlendi.



Artırımda bulunan vergi incelemesinden muaf

Dört yıl için asgari matrah artırımında bulunan işletme hesabına göre defter tutan mükellefler matrahın yüzde 20’si üzerinden 11 bin 400 lira yerine 5 bin 776 lira tutarında, bilanço esasına göre defter tutanlar ise 11 bin 400 lira yerine 8 bin 664 lira tutarında vergi ödeyecek. Kazancın tamamı gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükellefler 2 bin 280 lira yerine bin 156 lira; basit usulde vergilendirilen mükellefler de bin 140 lira yerine 578 lira vergi ödeyecek. Kurumlar vergisi mükellefleri de dört yıl için toplam 2 bin 185 lira yerine bin 107 lira vergi verecek. Matrah artırımında bulunan mükellefler, artırımda bulundukları yıllar için her türlü vergi incelemesinden kurtulacak.