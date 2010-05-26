Torba kanunu TBMM'de

T24

Elektronik ortamda tebliğ

Vergi matrahı takdiri ile ilgili zamanaşımı

Vergi incelemesi

Tasarı, Gelir Vergisi dilimlerini ve uygulanacak vergi oranlarını yeniden düzenliyor.Bu kapsamda uygulanacak vergi dilimleri ve oranları şöyle:-8.800 TL'ye kadar yüzde 15-22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası yüzde 20-50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL(Ücret gelirlerinde 76.250 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası yüzde 27-50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL(Ücret gelirlerinde 76.250 TL'den fazlasının 76.250 TL'si için 18.607 TL), fazlası yüzde 35Yerli ve yabancı eşitleniyorTasarıyla, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği, yabancıların Türkiye'deki menkul kıymet ve sermaye piyasası getirilerine uygulanacak oranla ilgili düzenleme de yer alıyor. Buna göre, daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılıyor.Düzenlemeye göre, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yatırım indirimi istisnasıyla ilgili kararının gerekçesi doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre yatırım istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanırken, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ilgili kazanç tutarının yüzde 25'ini aşmayacak. Böylece, yatırım indirimi tutarının süre sınırlamasına tabi tutulmadan ilgili kazançtan indirilmesi imkânı getiriliyor.Tasarıyla, elektronik ortamda tebligat yapılması imkanı getiriliyor. Buna göre, Tebligat Kanunu'nda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek.Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili olarak her türlü altyapıyı kurmaya ve kurulmuş olanı kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, ayrıca buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkili kılınıyor.Tasarı, vergi matrahı takdiri ile ilgili zamanaşımı konusunda Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararına uygun düzenlemeyi de içeriyor.Buna göre, matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zamanaşımının durmasına yönelik sürenin bir yılı geçmemesi sağlanıyor. Böylece, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında ifade edilen belirsizliğin ortadan kaldırılarak zamanaşımının durmasının makul ve öngörülebilir bir süreyle sınırlandırılması amaçlanıyor.Tasarıyla, vergi incelemeleri yeni esaslara bağlanıyor. Buna göre, vergi incelemeleri, ''tam'' veya ''sınırlı inceleme'' olarak iki gruba ayrılırken, bu incelemelerin kapsamı yeniden tanımlanıyor. Ayrıca, vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılacak incelemelerin, Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan yıllık vergi inceleme ve denetim planına uygun olarak yerine getirilmesi hükme bağlanıyor.Teftiş, soruşturma, ihbar, şikayet, yetkili makamların talebi ve benzeri nedenlerle yıl içinde ortaya çıkabilecek vergi incelemelerinin yapılmasına dair usul ve esaslara da hazırlanacak bu planda yer verilmesi öngörülüyor. Böylece vergi incelemelerinin, tüm denetim birimlerini kapsayacak şekilde tek bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesi ve vergi denetim kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının olanak sağlanıyor.Düzenlemeyle, vergi incelemesi yapılacak olanların, risk analizine dayalı bir yöntem kullanılarak seçilmesiyle ilgili yeni esasları da içeriyor. Bu kapsamda birinci sınıf tüccarların vergi incelemesine tabi tutulma bakımından gruplandırılması ve belirli sürelerde en az bir kez vergi incelemesine alınmasının yolu açılıyor.Tasarı, vergi inceleme raporlarında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş özelgelerin yanlış olduğu savıyla tarhiyat önerisi yapılması halinde de Gelir İdaresi Başkanlığı ile incelemeye yetkili olanlar arasındaki görüş farklılığının, oluşturacak bir komisyon tarafından karara bağlanmasını öngörüyor. Tasarı, bu amaçla incelemelerde yetkili gelir uzmanı çalıştırılmasını da içeriyor.Yeminli mali müşavirlerin gerçekleştirdikleri tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere Maliye Bakanlığına yetki veren tasarı, belge basımıyla ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine bir takvim yılında kesilebilecek özel usulsüzlük cezası tutarı için üst sınır getiriyor. Bu üst sınır 114 bin lira olarak öngörülüyor.Tasarıyla, özel usulsüzlük cezasının üst sınırı da 770 bin lira olarak belirleniyor.