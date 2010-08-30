-TORAMAN: UEFA VE TÜRKİYE LİGİNDE HEDEFLER BÜYÜK KARABÜK (A.A) - 29.08.2010 - Sakatlıktan yeni çıkan Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman, UEFA ve Türkiye liginde hedeflerin büyük olduğunu, iyi transferlerin yapıldığını ve beklentilerin olduğunu bildirdi. Toraman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Kardemir Karabükspor karşısında ilk yarı kötü oynadıklarını söyledi. Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ve maçın başında gol yediklerini anlatan Toraman, şöyle konuştu: ''UEFA ve Türkiye liginde hedeflerin büyük, iyi transferlerin yapıldı, beklentiler var. Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ilk yarısında iyi değildik. Ancak ikinci yarı daha iyi oynadık. Takımın eksiklikleri var, bunları zamanla gidereceğiz. Hocamız bu yönde çalıştırıyor. Sürekli rakip takımın üzerine gittiğimiz için zaman zaman pozisyon verebiliyoruz. Bunu da zamanla atlatacağız. Sakatlıktan çıkınca zor olur, ilk maçımdı ve biraz zor oldu. Daha iyi olacağımızı biliyorum.'' Kardemir Karabükspor karşısında takımına 2 gol kazandıran Mert Nobre ise golü yedikten sonra gerekeni yaparak, sakin oynadıklarını ve maçı çevirdiklerini belirterek, gollerle geri döndüğünü, bunu devam ettirerek ise her zaman ilk 11'de yer almak istediğini kaydetti.