Toraman temkinli



İbrahim Toraman, derbi öncesi herkesin Galatasaray’ı maçın favorisi olarak göstermesine katılmadığını belirterek, “Bu tür karşılaşmaların sonucunu önceden kestirmenin olanaksız olduğu daha önce defalarca belgelenmiştir” dedi.



Yıldız oyuncu, “Böyle maçlar öncesi fikirlerin ortaya konulması iyi bir şey. Ancak Galatasaray ya da Beşiktaş’ın favori gibi gösterilmesi de bir o kadar yanlış. Hiç bir maç oynanmadan kazanılmıyor.



Pazar günkü sınavı gözümüzde kesinlikle büyütüp diğer maçlardan ayırt etmiyoruz. Sadece saygı duyduğumuz rakibimizi kendi evinde yenmek için iyi etüt edip, eksik yönlerini değerlendirerek üç puan alma düşüncesindeyiz. Kazanmaktan başka bir şey aklımızdan geçmiyor” dedi.



