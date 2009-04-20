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Spor

Toraman, İnönü'de kızarıyor

İbrahim Toraman, ligde siyah-beyazlı takımdaki 7. kırmızı kartını görmüş oldu.

20 Nisan 2009 03:00


Bursaspor ile oynanan lig maçının 44. dakikasında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İbrahim Toraman, ligde siyah-beyazlı takımdaki 7. kırmızı kartını görmüş oldu. 

İnönü Stadı'nda Beşiktaş ve Bursaspor arasında oynanan ve beraberlikle sonuçlanan maçın 44. dakikasına ikinci sarı karttan oyundan atılan İbrahim Toraman bu durumu pek de yabancı değil.

İbrahim Toraman, 2004-2005 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla 7 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 21 kez de sarı kart gördü.

Siyah-beyazlılar, İbrahim Toraman'ın kırmızı kart gördüğü 7 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 3'ünü kaybetti, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Son olarak dünkü Bursaspor maçında 2 puan yitiren Beşiktaş, İbrahim'in kırmızı kartla cezalandırıldığı karşılaşmalarda toplam 11 puan kaybetti.

KIRMIZI KARTI İSTANBUL'DA GÖRÜYOR

İbrahim Toraman, kırmızı kartları daha çok BJK İnönü Stadı'nda oynanan maçlarda gördü.

İbrahim, 7 kırmızı kartın 6'sını BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda görürken, bunun dışında sadece Trabzonspor deplasmanında 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

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