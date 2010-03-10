Toraman G.Saray'a mı geliyor

T24 - Vatan gazetesi yazarı Reha Muhtar, pazartesi gecesi Kanaltürk’te yayınlanan “Son Kale” programında ilginç bir iddiada bulundu.. Beşiktaş’ın gözbebeği Toraman’a G.Saray’ın talip olduğunu öne süren Muhtar, şöyle konuştu:



“Toraman, hem savaşçı, hem fedakâr, hem de istikrarlı.. Üstelik de henüz 28 yaşında ve sezon sonunda mukavelesi sona eriyor.. Toraman, 3 yıl daha Beşiktaş’ta kalmak istiyor.. Yönetimle görüşmeler menajeri Ahmet Bulut üzerinden sürüyor.. Ben Toraman’ın Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmediğini biliyorum.. Ancak onun istediği rakam yıllık 4 milyon lira civarında.. Beşiktaş ise henüz 3 milyon noktasına bile gelmedi.. Aradaki farkın nasıl kapanacağı belirsiz..





Maç başına krizi



Ayrıca Toraman’ın bir sıkıntısı daha var.. Geçen sezon 2 topuğunda birden yaşadığı sakatlık nedeniyle 25 maçı kramponunun arkasını keserek oynamıştı.. Lig bitti, ameliyat oldu.. Bu nedenle sezon başında 13 maç kaçırdı.. Toraman’ın sözleşmesi maç başına.. Yönetim, oynamadığı maçların parasını Toraman’a ödemedi.. Oysa Delgado 1 sezondur oynamıyor, 2.5 milyon Euro’sunu tıkır tıkır alıyor.. Holosko da sakat olduğu dönemdeki maç başınalarını aldı.. Toraman, bu paranın ödenmesini istiyor, henüz o konuda da anlaşma sağlanmadı..



Toraman’A Avrupa’dan bazı takımların talip olduğu yazılıp-çiziliyor.. Bunların hepsi hikâye.. Çok önemli bir kaynaktan aldığım bilgiye göre geçen sezon Zan’ı alan G.Saray, Toraman’ın menajeriyle bağlantıya geçti bile.. Beşiktaş ile anlaşma sağlayamazsa, Toraman’a istediği parayı verecekler.. G.Saray, Beşiktaş’tan yılda 750 bin lira alan Zan’a, yıllık 1.5 milyon Euro vermişti.. Şampiyonluğa giderken böyle bir transfer dedikodusunu refleks olarak yalanlayabilirler.. Ama Toraman ile ilgilendikleri kesin..”





‘Toraman’la anlaşacağız’



Beşiktaş Basın Sözcüsü Mete Düren ise İbrahim Toraman ile sözleşme uzatacaklarını iddia etti. Radyospor’a konuşan Düren, “İbrahim’in beklentileriyle yönetimimizin verdiği rakamlar arasında farklılıklar var. Ama gelecek sene kendisiyle devam edeceğiz. Sözleşme yenileyeceğiz. Kendisine bir başka büyük kulüpten gelecek birkaç yüz bin liralık fazla teklif için Beşiktaş’ı bırakmayacaktır. Kariyerini birkaç yüz bin lira için feda edeceğini zannetmiyorum” dedi.





