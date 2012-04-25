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Spor

Topuz'dan Terim'e: Goyduk eğleniyoruz

Fenerbahçe’nin koridordaki sevincine müdahale eden Fatih Terim'e, Mehmet Topuz 'goyduk eğleniyoruz' diye karşılık verdi

25 Nisan 2012 13:20

Derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe’nin koridordaki sevincine müdahale eden Fatih Terim, Mehmet Topuz’un yanıtıyla şaşkınlık yaşadı.
 
Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'daki galibiyeti sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan bir olay, Ali Can imzasıyla Vatan gazetesinde yer aldı.

Habere göre 2-1’lik zaferi sahada yaptığı 'Kangal' taklidiyle kutlayan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topuz, soyunma odası koridorlarının da yıldızıydı.

Mutluluktan adeta havalara uçan tecrübeli futbolcu, sevinci fazla abartınca karşısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i buldu.

Fenerbahçeli futbolculara “Bak burada Galatasaraylılar da var. Ne yapıyorsunuz?” diyen Fatih Terim, Kayserili şivesiyle konuşan Topuz’dan hiç beklemediği şu yanıtı aldı: "Ne mi yapıyoruz? Goyduk eğleniyoruz."

Terim bu cevap karşısında şok olarak söylene söylene takımın soyunma odasına doğru yönelirken, araya Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman girdi. Futbolcularına, "İçeriye girin, kapıyı kapatın ve orada sevinin" diyen Kocaman, yaşanması muhtemel gerginliğin önüne geçti.

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