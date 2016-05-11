Topuklu ayakkabı giymeyi reddedince; işten atıldı

Londra’da bir finans şirketinde işe başladığı ilk gün, 5-10 cm topukları olan ayakkabı giymesi söylenen Nicola Thorp; bu isteği reddedince aynı gün geri gönderildi.

Erkek iş arkadaşlarına böyle bir talep gelmediğini söyleyerek durumu kabul etmeyen Throp işverenine; yüksek topuklu ayakkabılarla bütün gün ayakta çalışmasının zor olacağını, bunun yerine şık alçak topuklu ayakkabı giymek istediğini belirtti. BBC Radyo’ya yaptığı açıklamada; “Bana alçak topukla neden bu işi yapamayacağımı söylerlerse ve geçerli bir neden verirlerse talebi kabul edeceğimi söyledim. Ama hiçbir neden veremediler" dedi.

'Erkekler topuklu ayakkabı giyiyor mu? sorusuna güldüler"

Çalışma süresi boyunca, 9 saat ayakta durması ve müşterilere toplantı odalarına kadar eşlik etmesi gerektiğini belirten Throp, işini yüksek topuklu ayakkabılarla yapamayacağını belirtti. Yaşadıklarını sosyal medyada da paylaşan Throp, başlangıçta olumsuz tepki almaktan korktuğunu söyledi “Önce sessiz kaldım ama büyük bir konu olduğu için sesimi çıkarmaya karar verdim" ifadelerini kullandı. "İşverenler resmi kıyafet giyme zorunluluğu getirme hakkına sahip. Onlara bu konuda karşı değilim. Ama yüksek topuklu ayakkabı giyip giymemek kadına ait bir karar" diyen Throp, kadınların topuksuz ayakkabıyla da şık ve resmi olabileceğini ve bu durumun bir cinsiyetçilik meselesi olduğunu söyledi. Throp, bir erkeğin aynı çalışma saatlerini yüksek topuklu ayakkabılarla yapıp yapamayacağını sorusunun gülerek karşılandığını aktardı.

Aynı sorunu yaşayan birçok kadın var

Throp, Yaşadıklarını Facebook sayfasında paylaştığında pek çok kadının benzer olaylar yaşadığını gördüğünü söyledi. Kadınların işyerinde yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlanmaması için yasaların değişmesini talep eden Throp’un başlattığı toplu imza dilekçesine şu ana dek 7 binden fazla kişi imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket PwC ise kapıdaki resepsiyon hizmetinin başka bir şirketin yönettiğini ve konudan beş ay sonra haberdar olduklarını açıkladı. PwC sözcüsü resmi kıyafet zorunluluğuna yönelik maddeyi taşeron şirketle görüştüklerini ve kendi şirket politikaları olmadığını da ekledi.