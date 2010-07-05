'Topuklu ayakkabı giymeyin'

T24- Tatil yolculuklarının arttığı bu dönemde, sürücülerin topuksuz ayakkabı giymeleri, sıcak nedeniyle eriyen asfalta dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.



Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Başkanı İhsan Memiş, trafikte yaz aylarında ölüm riskinin 2-3 kat arttığını söyledi.



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın, yorgunluğa neden olduğu gibi hareket kabiliyetini de yavaşlattığını vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:



"Refleksler zayıfladığından dolayı sürücülerin dikkatini toplaması zorlaşır. Sürücülerin trafiğe uykusuz ve yorgun çıkmamaları gerekir. Yola çıkmadan önce ağır yiyecekler tüketilmemesini ve bol sıvı alınmasını öneriyoruz. Uzun yolculuklarda sürücülerin sık aralıklarla durması ve kan dolaşımının hızlanması için araçtan inerek hareket etmesi gerekiyor. Bunun en az 3 saatte bir tekrarlanması da büyük önem taşıyor. Bunların yanı sıra sürücüler, ayağın rahat hareket edebileceği topuksuz ayakkabıları tercih etmelidir. Böylece pedallar daha rahat kullanılır."





'ÜZÜNTÜLÜ VE STRESLİ MÜZİK DİNLEMEYİN'



Uykulu, yorgun, aç karnına ve alkollü olarak kesinlikle araç kullanılmamasını öneren Memiş, şunları kaydetti:



"12 yaşından küçük çocuklar mutlaka arka koltuğa oturtulmalı ve emniyet kemerleri bağlanmalı. Yaşı küçük çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanılmalı. Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil araçta bulunan herkesin emniyet kemerlerini takmaları güvenli seyahat açısından büyük önem taşıyor. Eşler seyahat esnasında bu konuda birbirlerini mutlaka ikaz etmeli. Köprü üstü, viraj, tünel ve tepe üstlerinde kesinlikle araç sollanmamalı. Araca belirlenenden fazla yolcu ve yük alınmamalı. Araç kullanırken sürekli sol şeritten gidilmemeli. Sürücüler, trafikte cep telefonu kullanmamalı, özellikle şehirlerarası yolculuklarda üzüntüye veya strese yol açacak müzik dinlenilmemeli."