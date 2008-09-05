Toptan'dan anayasa için liderlere mektup

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Anayasa, Meclis İçtüzüğü, AB Uyum Mevzuatı ve bazı önemli kanunlarla ilgili 4 ayrı komisyon kurularak ortak çalışma yapılmasını önerdi. Toptan, bu amaçla TBMM'de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve DTP liderlerine mektup gönderdi.



Toptan, mektubunda şunları kaydetti: “Başlangıç olarak düşündüğüm 4 ana başlık altında yapılacak ortak çalışmalar, milletimizin bizden beklentilerini de önemli ölçüde karşılayacaktır. Bu konular hakkında, gerektiğinde parlamento içi ve dışı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile de çalışmalar yapmanın, ortak düşünce zeminleri aramanın ve bulmanın mümkün olacağını düşünmekteyim. Parlamentomuzda grubu bulunan 4 siyasi partinin eşit sayıda temsil edilmesi öngörülen bu komisyonların başarılı ve örnek çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Bu çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak amacı ile görevlendireceğiniz her komisyon için 2 kişinin ismini yeni yasama yılının başlangıcı olan 1 Ekim 2008 tarihine kadar Başkanlığımıza bildirmenizi rica ederim.”





Toptan mektubunda, Anayasa, Meclis İçtüzüğü, AB Uyum Mevzuatı ile Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Etik Kanununun da içinde bulunduğu bazı önemli kanunlarla ilgili 4 ayrı komisyon kurulmasını önerdi.





