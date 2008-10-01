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Ekonomi

Toptan ve perakende fiyatlarında artış

İstanbul’da eylül ayında perakende fiyatlarda yüzde 0,13, toptan fiyatlarda yüzde 0,16 artış kaydedildi.

01 Ekim 2008 03:00

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksine göre, perakende fiyatlarda Eylül ayında yüzde 0,13, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,16 artış kaydedildi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından hazırlanan fiyat endekslerinde 2008 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında perakende fiyatlarda yüzde 13,64, toptan fiyatlarda ise yüzde 10,90 artış gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yüzde 5,19 artış gösteren 9 aylık değişim oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,29 oldu.

İTO'nun 1963 bazlı Toptan Eşya Fiyatları Endeksine göre de, 2007 Eylül ayında yüzde 5,48 artış gösteren 9 aylık değişim oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,06'ya yükseldi.

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