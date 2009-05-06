Toptan: Sistem değişmeli

TBMM Başkanı Toptan, İHL ve meslek liseli öğrencilerin katsayı sorununa yönelik taleplerine kulak verdi.



Prof. Dr. Mümtaz Soysal Bilimler Lisesi öğrencilerinin oylarıyla belirlediği yılın 'Kristal Lale Sosyal Bilimler Ödülleri' sahiplerini buldu. Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Soysal Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen törende ödül almaya hak kazanan Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İTO Murat Yalçıntaş, Mustafa Armağan, Prof. Dr. Erol Tümertekin, gazeteci Bejan Matur, Ahmet Turan Alkan, sosyoloji alanında Fuat Keyman ile Safet Ural'a ödüllerini TBMM Başkanı Köksal Toptan verdi.



Konuşmasında eğitim süresinin önemine dikkat çeken Toptan, 'Ülkemizde eğitim süresi 168 günden 180 güne çıkartılmalıdır. Bu süre Almanya'da 200, Japonya'da 230 gündür' dedi. Toptan Türkiye'de eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Törende Bahçelievler İHL'de eğitim gördüğünü ifade eden bir öğrenci de hukuk eğitimi almak istemesine rağmen katsayı engeli yüzünden Hukuk Fakültesi'ne girmesinin imkansız olduğunu hatırlatarak, Toptan'a katsayı engelinin kaldırılması ile ilgili ne düşündüğünü sordu. Toptan meslek liselerine üniversiteye girişte uygulanan katsayı engelinin eğitimin temel sorunlarından biri olduğunu belirtti. Toptan, bu sorunun ortadan kaldırılarak meslek lisesi öğrencilerine de istedikleri üniversiteye daha rahat girme hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.





