Toptan satışı durdurduklarını açıklayan zeytinyağı üreticisi: "Gıda krizi böyle böyle geliyor"

Ayvalık'ta Zeytinyağı üreticiliği yapan Özgür Üzden, toptan satışı durdurduklarını duyurdu.

Enflasyonun yükselmesiyle üreticiler maliyet artışından etkilenirken, vatandaşlar stokçulukla birlikte piyasada ürünlere ulaşılamama gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Diğer ürünler gibi yağ fiyatlarındaki artışın ardından üreticiler toptan satışları durdurduklarını açıklamaya başladı.

"Gıda krizi böyle böyle geliyor"

Zeytinyağı üreticisi Özgür Üzden, Twitter hesabından şu bilgileri aktardı:

“Bir zeytinyağı üreticisi olarak toptan satışlarımızı bu gün durdurduk. Maliyet hesaplayamaz noktaya geldik, dün verdiğimiz fiyat bu gün zarar yazıyor ve stoklarımızı işletme sermayesi ile yerine koyamıyoruz. Gıda krizi böyle böyle geliyor…”