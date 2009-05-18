Toptan: Mahkemenin kararı Anayasa'ya aykırı

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yargılanamayacağını söyledi.



Toptan, Ankara Gemisi'nde, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Gül'le ilgili verdiği kararı şöyle değerlendirdi:



"Bizde mutlak dokunulmazlık var. Dokunulmazlığın milletvekillerini kapsadığı tartışmasız. Tartışılan konu, milletvekili dokunulmazlığı düştükten sonraki durumdur. Milletvekilliğinden sonra bir kişi herhangi bir milletvekili gibi siyasi sıfatı taşımaz ise elbette ki dokunulmazlığı kalmaz.

Ama Cumhurbaşkanlığı makamı bizde, parlamenter demokrasilerde görüldüğünden daha önemli yer işgal etmektedir. Parlamenter demokrasilerde Cumhurbaşkanı yetkisiz ve sorumsuzdur. Sadece vatana ihanet suçlamasıyla suçlanabilir. Onun da bildiğiniz gibi, Anayasada çok ağır şartları vardır.



Şimdi sadece vatana ihanet suçuyla yargılanabilen bir kişinin iddia olunan konuyla ilgili yargı önüne çıkarılması bana göre, hukuku ve Anayasa'nın getirdiği temel prensipleri çok fazla zorlamadır. Elbette tartışılacak, tartışılmalıdır.



Ama kanaatime göre, Cumhurbaşkanı en az milletvekili dokunulmazlığı kadar dokunulmazlığa sahiptir. O nedenle Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı sıfatı taşıdığı sürece yargılanması bana göre mümkün değildir. Ama mahkeme bir karar vermiştir.

Yargı süreci devam eder, Yargıtay'a gider. Hukukçular teorik bakımdan Anayasamızın lafsı bakımından konuyu tartışırlar, bir sonuca varırız. Yani buradan bir hukuki bunalım çıkarmaya çalışmamak lazım. Mahkemelerimizin bu tür kararları dünyanın her yerinde olduğu gibi verdiğine zaman zaman şahitlik ediyoruz. Bu da onlardan biridir.



Altını çizerek, tekrar ediyorum; bana göre, Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı makamını işgal ettiği müddetçe, en az milletvekili kadar dokunulmazdır."