Toptan: Farklı yöntem uygulanabilirdi

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Ergenekon soruşturması kapsamında Prof. Dr. Mehmet Haberal ve diğer Profesörlerin gözaltına alınma şekillerine ilişkin "Çok rahat ulaşılabilecek, rahat ifadesi alınabilecek kişilerle ilgili daha farklı yöntem uygulanabilirdi" dedi.





Toptan, eski milletvekili Hasan Celalettin Ezman'ın cenaze töreninden sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınma şekillerine ilişkin soru üzerine Toptan, AB uyum çerçevesinde ve AB uzmanlarıyla zaman zaman görüşmeler yapmak suretiyle gerçekleştirdikleri ceza mevzuatının "çok açık ve çok net" olduğunu söyledi.



Ceza mevzuatı düzenlemelerinde, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten çok yararlı danışmanlık hizmeti aldıklarını belirten Toptan, Prof. Özgenç'in dünkü açıklamalarına dikkati çekti.



Toptan, şöyle devam etti:



"Profesör İzzet Bey'in de dün açıklamaları var. Onun da ifade ettiği gibi çok rahat ulaşılabilecek, rahat ifadesi alınabilecek kişilere ilgili daha farklı yöntem uygulanabilirdi. Böyle uygun görülmemiş. Bu sürece saygı gösteriyoruz ama sonuç itibariyle Profesör Haberal, dünyanın çok iyi tanıdığı bir bilim adamı, diğer rektörler de bilim adamları da yine Türkiye'nin dünya için ve Türkiye için yetiştirdiği bilim adamları. Elbette bunların bir suçu varsa onun mutlaka gereği yapılmalıdır. Bunda kuşku yok, tartışma da yok. Yöntemde daha farklı bir yol izlenebilirdi."



TBMM Başkanı Toptan, "9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınanları havaalanında ziyaret etmesi sizce de bir kara leke midir? Bu ziyaret Ergenekona destek midir?" şeklindeki soruyu ise cevapsız bıraktı.



'Meclis'te Kürtçe kararını yorumlayamayız'



Toptan, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün bir süre önce TBMM Grup Toplantısında yaptığı Kürtçe konuşmayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararını ilişkin soruyu yanıtladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının cezai bir yaptırım için soruşturma başlattığını ve bu soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdiğini belirten Toptan, "Bizim bunu yorumlamamız doğru olmaz. Nihayetinde yargının bir bölümünün, cumhuriyet savcısının bir tasarrufudur. Bizim yaptığımız başka bir şey. Biz burada bir ceza veremeyiz Meclis olarak. Biz yasaları yorumlayarak, Sayın Türk'ün o günkü konuşmasını Meclis Televizyonu yayınlamadık. Olay bu. Sayın Savcının yaptığı başka bir şey bizim yaptığımız başka bir şeydir" diyekonuştu.



Cumhurbaşkanılığı süresi kaç yıl?



TBMM Başkanı Toptan, Meclisin ve Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili soruları da cevaplandırdı.



Konunun önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşabileceğini belirten Toptan, şunları kaydetti:



"Belki önümüzdeki günlerde Danışma Kurulunda yeni bir yasa yapmamız lazım, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Adalet Bakanlığının da bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili bir çalışması var. O çalışmayı da gerekiyorsa ele almak suretiyle vakit bizi sıkıştırmadan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mutlaka çıkarılması gereken o yasayı çıkarırız. O çerçevede konuyla ilgili tereddütler ortadan kalkar."



Toptan, "Konuyla ilgili sizin de tereddütünüz var mı?" şeklindeki soruya "Konu tartışılıyor, tartışıldığına göre var. Hukukçular belli konularda farklı düşünebiliyorlar. Farklı düşündükleri için hukukçuların eleştiri almamaları lazım. Ben bir görüş söylüyorum, başkası bir görüş söylüyor. Sanki biz kavga ediyormuşuz gibi bir izlenim vermemek lazım; hukukçuluk zaten budur. Farklı görüşlerden, farklı tartışmalardan doğrusu çıkar" karşılığını verdi.

