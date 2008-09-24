Toptan düelloya el koydu

TBMM Başkanı Köksal Toptan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün canlı yayında, TBMM'de saat 14.30'da yapmaları beklenen tartışmaya sıcak bakmadığını açıkladı. B u işin yargıyla çözülmesini isteyen Toptan, iki tarafı tartışma öncesi saat 14.00'te görüşmeye çağırdı.



Gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirten Toptan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın TBMM'de randevulaşmış olmasından bizim resmen haberimiz yok.

Şu ana kadar TBMM Başkanlığı'na bir talep gelmedi. Ancak iki milletvekili arkadaşımızın basın açıklaması yapmasına polis zoruyla engel olacak değiliz.



Siyasette hep söylediğimiz, yarın bir gün birbirimizin yüzüne bakamayacağımız söz ve davranışlardan özenle kaçınmak gerektiğidir. Her iki arkadaşımızın da birbirlerine karşı sarf ettikleri sözler gerçekten inciticidir. Siyaset kurumu adına, parlamentomuz adına inciticidir.

Şimdi bu sözlerin karşılıklı olarak birbirinin yüzüne tekrarlanmasında hiç bir yarar görmüyorum. Her iki arkadaşımıza bu tartışmayı yapmak için biraz daha uzun süreli düşünmelerini salık veriyorum. Öyle zannediyorum ki biraz daha düşünürlerse söyledikleri ve söylemeyi düşündükleri sözlerden, ithamlardan vazgeçebileceklerdir. Karşılıklı ithamlara dayanan bir tartışma. Bunun yargıya da taşınması mümkündür. İki taraf da yargıya başvurmak suretiyle daha sağlıklı bir çözüm yolu arayabilirdi. Bu da yapılmıyor. Takdir elbette arkadaşlarındır ama bu parlamentoda başkan olarak söyleyeceğim, bu tartışmaları şimdilik yapmamaları,

zamana bırakmaları, mümkünse konunun yargıyla çözülmesi yollarının araştırmasını

denemeleridir. Umuyorum ki böyle bir gelişme olur.



Bu siyasi bir tartışma değil. Birbirini tam anlamıyla doğrama, karşılıklı ciddi şekilde rahatsız etme, siyasetten silme olarak değerlendirmek mümkün, bunun kimseye yararı yok."